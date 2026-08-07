Ngôi trường gần 300 tỷ được Phó Thủ tướng gửi gắm kỳ vọng đặc biệt

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng Trường THPT Nam Đàn 1 (Nghệ An) sẽ trở thành môi trường giáo dục chất lượng cao, nhân văn, nơi nuôi dưỡng tài năng và chắp cánh khát vọng cho các thế hệ học sinh.

Sáng 7/8, tại xã Vạn An (Nghệ An), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công xây dựng Trường THPT Nam Đàn 1.

Dự án xây dựng Trường THPT Nam Đàn 1 có tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa, trên khu đất gần 4,8 ha. Trường được quy hoạch đáp ứng quy mô khoảng 2.000-2.200 học sinh với tổng diện tích sàn gần 17.700 m².

Công trình được thiết kế theo ý tưởng kiến trúc “bàn tay nâng đóa sen”, đầu tư đồng bộ thư viện, nhà học bộ môn, nhà đa năng, bể bơi, sân thể thao và nhiều hạng mục hiện đại, hướng tới môi trường học tập mở, phát triển toàn diện.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động khi trở về quê hương và dự lễ khởi công ngôi trường từng gắn bó với những năm tháng học tập của mình.

“Tôi rất vui và xúc động khi chứng kiến quê hương luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục, dành quỹ đất rộng để xây dựng một ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Đây không chỉ là niềm vui của riêng tôi mà còn là niềm vui của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An và các thế hệ thầy cô giáo, học sinh nhà trường”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Các đại biểu ấn nút khởi công.

Bày tỏ sự tri ân các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã đồng hành cùng tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng cho rằng sự chung tay này không chỉ góp phần xây dựng một công trình giáo dục mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và niềm tin đối với sự nghiệp “trồng người”.

Nhấn mạnh Nam Đàn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa và hiếu học, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng khẳng định giáo dục luôn giữ vai trò đặc biệt trong sự phát triển của địa phương. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, giáo dục không chỉ truyền thụ tri thức mà còn phải hình thành tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và khát vọng cống hiến cho học sinh.

“Xây dựng Trường THPT Nam Đàn 1 không chỉ nhằm tạo dựng một cơ sở vật chất khang trang, hiện đại mà quan trọng hơn là tạo môi trường giáo dục chất lượng cao, nhân văn và giàu cảm hứng, nơi truyền thống hiếu học được tiếp nối, tài năng được nuôi dưỡng và khát vọng được chắp cánh”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Để dự án phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, quản lý chặt chẽ các nguồn lực đầu tư và phấn đấu đưa trường vào hoạt động từ năm học 2027-2028.

Đồng thời, ngành giáo dục Nghệ An cần tiếp tục đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; Ban Giám hiệu Trường THPT Nam Đàn 1 đổi mới quản trị, xây dựng nhà trường theo hướng hiện đại, thông minh, phát huy truyền thống gần 65 năm xây dựng và phát triển.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cam kết chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, bảo đảm hoàn thành công trình trước ngày 30/8/2027 để đưa vào sử dụng trong năm học 2027-2028.

Phối cảnh Trường THPT Nam Đàn 1.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao 100 suất quà cho học sinh Trường THPT Nam Đàn 1 có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Các doanh nghiệp, nhà tài trợ cũng trao biển ghi nhớ tài trợ, khẳng định cam kết đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong quá trình xây dựng ngôi trường mới.