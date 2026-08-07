'Giảng đường mở' đưa sinh viên đến doanh nghiệp ngay từ năm nhất

Mô hình "giảng đường mở" đưa sinh viên học tập, thực hành tại doanh nghiệp ngay từ năm thứ nhất của trường Đại Việt Đà Nẵng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Ngày 7/8, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (2001-2026).

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trần Văn Anh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Tiền thân của trường là Trường Trung học tư thục Công Kỹ nghệ Việt Tiến, ra đời trong bối cảnh Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ đầu những năm 2000.

Từ xuất phát điểm còn nhiều khó khăn về cơ chế, đội ngũ, cơ sở vật chất và niềm tin đối với giáo dục tư thục, nhà trường từng bước vượt qua thách thức để phát triển. Năm 2008, trường được nâng cấp lên cao đẳng; đến năm 2015 đổi tên thành Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng và gia nhập Hệ thống Giáo dục Đại Việt.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, ông Mai Tấn Linh (Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho 4 cá nhân của nhà trường.

Theo TS Trần Văn Anh, trong suốt 25 năm, nhà trường kiên định phát triển trên 5 trụ cột gồm xây dựng đội ngũ giảng viên tâm huyết, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, lấy người học làm trung tâm. Cùng với đó là nhiều chương trình học bổng, hỗ trợ sinh viên khó khăn và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Trường cũng đặt mục tiêu năm 2030, sẽ trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; mở rộng đào tạo đa ngành, phát triển các ngành nghề mới gắn với kinh tế số và chuyển đổi xanh, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển mô hình đào tạo liên thông và hệ sinh thái giáo dục nghề nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo TP. Đà Nẵng, ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng đạt được sau 25 năm xây dựng và phát triển.

Trường trở thành một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín của khu vực, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và gắn chặt với nhu cầu của doanh nghiệp cũng như thị trường lao động. Đến nay, trường đã đào tạo hơn 15.000 học sinh, sinh viên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho TP. Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.

Sinh viên trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tham gia một buổi thực hành.

Đặc biệt, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đánh giá cao những đổi mới trong công tác giảng dạy và đào tạo nghề của nhà trường. Trong đó, mô hình "giảng đường mở" được xem là điểm nhấn khi Hiệu trưởng cùng trưởng khoa, giảng viên trực tiếp đồng hành cùng sinh viên học tập, thực hành tại doanh nghiệp ngay từ năm thứ nhất. Mô hình này đã giúp tạo môi trường giáo dục thân thiện, rút ngắn khoảng cách thầy và trò, cũng như giữa đào tạo và thực tiễn sản xuất.

Bên cạnh đó, nhà trường được ghi nhận vì chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, mở rộng hợp tác quốc tế, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng mềm, tinh thần trách nhiệm và các hoạt động vì cộng đồng.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, ông Mai Tấn Linh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo. Nhiều tập thể, cá nhân của Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng cũng được Thành đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và phường Hòa Cường khen thưởng vì những đóng góp trong công tác giáo dục và các hoạt động cộng đồng.