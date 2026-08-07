10 tỉnh thành giảm đầu mối trường công cao trên 50%

TPO - Đồng Tháp, Hưng Yên và Hà Tĩnh là ba địa phương dự kiến có tỷ lệ giảm đầu mối cơ sở giáo dục công lập cao nhất, với mức lần lượt 65,1%, 60,4% và 55,4%.

Theo báo cáo ngày 6/8 của Bộ GD&ĐT, tổng số cơ sở giáo dục công lập tại 34 tỉnh, thành phố dự kiến giảm từ 37.138 xuống còn 19.785, tương đương giảm gần 17.500 đầu mối, tỷ lệ 46,7% sau sắp xếp.

Trong đó, có 10 địa phương dự kiến giảm trên 50% số cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp gồm: TP Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Trị, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cà Mau.

Đứng đầu là Đồng Tháp, dự kiến giảm từ 1.075 xuống 375 cơ sở, giảm 700 đầu mối, tương ứng 65,1%.

Hưng Yên đứng thứ hai, giảm từ 1.163 xuống 460 cơ sở, tương ứng 60,4%. Tiếp đó là Hà Tĩnh, giảm từ 652 xuống 291 cơ sở, tỷ lệ 55,4%.

10 địa phương dự kiến giảm đầu mối trường công trên 50%

Nhóm 10 địa phương có tỷ lệ giảm số lượng trường từ 35% - 45%: Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Gia Lai, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu.

Theo Bộ GD&ĐT, mức giảm khác nhau giữa các địa phương phản ánh đặc điểm mạng lưới, dân số, địa lý và phạm vi cơ sở được đưa vào phương án; không đồng nghĩa với tiến độ chậm hoặc hiệu quả thấp. Tuy nhiên, mức giảm lớn cũng làm tăng quy mô và phạm vi quản trị của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Toàn quốc giảm gần 17.500 đầu mối cơ sở giáo dục công lập.

Theo kế hoạch, 34/34 địa phương cam kết hoàn thành việc sắp xếp trong tháng 8/2026, cơ bản trước ngày 30/8. Có 7 địa phương hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8. Quảng Ninh và Sơn La đã hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành trước ngày 10/8, trong đó Quảng Ninh đã hoàn thành việc sắp xếp từ giai đoạn trước.

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trước năm học 2026-2027.