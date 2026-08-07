Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến 9 điều Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm

Hà Linh

TPO - Chiều 7/8, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo lần 2 Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh để lấy ý kiến rộng rãi, trong đó quy định 9 điều ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm.

Dự thảo lần này dành hẳn Điều 11 quy định 9 nội dung Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm gồm:

Thứ nhất, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được can thiệp vào việc tổ chức bộ máy, quản trị, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục, nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá người học và hoạt động chuyên môn của trường học.

Thứ hai, không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo, cha mẹ học sinh…

Thứ ba, không được tự đặt ra các khoản thu, quy định mức thu, mức đóng góp hoặc ép buộc đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào trái với nguyên tắc tự nguyện hoặc trái quy định của pháp luật.

ewht.jpg
Bộ GD&ĐT dự kiến quy định 9 nội dung Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm.

Thứ tư, không tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ không đúng thẩm quyền.

Thứ năm, không lợi dụng việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Thứ sáu, không ép buộc, gây áp lực, phân biệt đối xử hoặc có hành vi bất lợi đối với người học, phụ huynh và các nhà giáo, cá nhân liên quan vì lý do không tham gia hỗ trợ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Thứ bảy, hành vi thu thập, cung cấp, sử dụng hoặc công khai trái quy định của pháp luật thông tin, dữ liệu người học, phụ huynh, nhà giáo cũng bị cấm.

Thứ tám, không được thành lập hoặc tổ chức hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh không đúng cơ cấu tổ chức. Tự ý thành lập tổ chức hoặc đầu mối đại diện cha mẹ học sinh ngoài quy định của Điều lệ.

Thứ 9, không thực hiện các hành vi khác bị phạm luật nghiêm cấm.

Dự thảo quy định khoản hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do từng cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định, không phải là khoản thu của cơ sở giáo dục và không làm phát sinh nghĩa vụ đóng góp. Bảo đảm khoản hỗ trợ thực sự tự nguyện, không trở thành nghĩa vụ đóng góp

Cơ sở giáo dục không được giao Ban đại diện cha mẹ học sinh thu hộ các khoản thuộc trách nhiệm thu của cơ sở giáo dục. Khoản hỗ trợ tự nguyện không được sử dụng để thay thế trách nhiệm của Nhà nước hoặc cơ sở giáo dục; không được chi cho đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hoặc các hoạt động quản trị, quản lí, điều hành và chuyên môn của cơ sở giáo dục.

Việc tiếp nhận, quản lí và sử dụng khoản hỗ trợ phải đúng mục đích, công khai, có hồ sơ, chứng từ và bảo đảm trách nhiệm giải trình. Khi kết thúc nhiệm kì hoặc khi cơ sở giáo dục được tổ chức lại, hồ sơ và số tiền còn lại phải được bàn giao theo quy định.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo lần 1, trong đó nêu: "Cha mẹ học sinh có quyền hỗ trợ hoặc không hỗ trợ khoản hỗ trợ tự nguyện. Việc không hỗ trợ không làm phát sinh sự phân biệt đối xử hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người học".

Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý việc lợi dụng ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện các khoản thu, khoản vận động hoặc hoạt động khác trái quy định của pháp luật.

Hà Linh
#Ban đại diện cha mẹ học sinh #phụ huynh không được thu tiền #Bộ GD&ĐT #lạm thu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe