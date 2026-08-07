Bộ GD&ĐT lấy ý kiến 9 điều Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm

TPO - Chiều 7/8, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo lần 2 Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh để lấy ý kiến rộng rãi, trong đó quy định 9 điều ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm.

Dự thảo lần này dành hẳn Điều 11 quy định 9 nội dung Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm gồm:

Thứ nhất, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được can thiệp vào việc tổ chức bộ máy, quản trị, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục, nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá người học và hoạt động chuyên môn của trường học.

Thứ hai, không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo, cha mẹ học sinh…

Thứ ba, không được tự đặt ra các khoản thu, quy định mức thu, mức đóng góp hoặc ép buộc đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào trái với nguyên tắc tự nguyện hoặc trái quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT dự kiến quy định 9 nội dung Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm.

Thứ tư, không tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ không đúng thẩm quyền.

Thứ năm, không lợi dụng việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Thứ sáu, không ép buộc, gây áp lực, phân biệt đối xử hoặc có hành vi bất lợi đối với người học, phụ huynh và các nhà giáo, cá nhân liên quan vì lý do không tham gia hỗ trợ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Thứ bảy, hành vi thu thập, cung cấp, sử dụng hoặc công khai trái quy định của pháp luật thông tin, dữ liệu người học, phụ huynh, nhà giáo cũng bị cấm.

Thứ tám, không được thành lập hoặc tổ chức hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh không đúng cơ cấu tổ chức. Tự ý thành lập tổ chức hoặc đầu mối đại diện cha mẹ học sinh ngoài quy định của Điều lệ.

Thứ 9, không thực hiện các hành vi khác bị phạm luật nghiêm cấm.

Dự thảo quy định khoản hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do từng cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định, không phải là khoản thu của cơ sở giáo dục và không làm phát sinh nghĩa vụ đóng góp. Bảo đảm khoản hỗ trợ thực sự tự nguyện, không trở thành nghĩa vụ đóng góp

Cơ sở giáo dục không được giao Ban đại diện cha mẹ học sinh thu hộ các khoản thuộc trách nhiệm thu của cơ sở giáo dục. Khoản hỗ trợ tự nguyện không được sử dụng để thay thế trách nhiệm của Nhà nước hoặc cơ sở giáo dục; không được chi cho đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hoặc các hoạt động quản trị, quản lí, điều hành và chuyên môn của cơ sở giáo dục.

Việc tiếp nhận, quản lí và sử dụng khoản hỗ trợ phải đúng mục đích, công khai, có hồ sơ, chứng từ và bảo đảm trách nhiệm giải trình. Khi kết thúc nhiệm kì hoặc khi cơ sở giáo dục được tổ chức lại, hồ sơ và số tiền còn lại phải được bàn giao theo quy định.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo lần 1, trong đó nêu: "Cha mẹ học sinh có quyền hỗ trợ hoặc không hỗ trợ khoản hỗ trợ tự nguyện. Việc không hỗ trợ không làm phát sinh sự phân biệt đối xử hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người học".

Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý việc lợi dụng ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện các khoản thu, khoản vận động hoặc hoạt động khác trái quy định của pháp luật.