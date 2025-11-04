Bộ Y tế đề nghị ban đại diện cha mẹ học sinh cùng giám sát an toàn thực phẩm

TPO - Theo Bộ Y tế, thời gian qua vẫn ghi nhận nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, đặc biệt xảy ra trong bữa ăn bán trú của học sinh và bữa ăn ca tại doanh nghiệp, cơ quan. Những vụ việc này cho thấy nguy cơ tiềm ẩn và lỗ hổng trong khâu quản lí, giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) tại nhiều địa phương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa kí văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm ATTP tại trường học và bếp ăn tập thể.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương thực hiện nghiêm quy định của Luật An toàn thực phẩm, các nghị định và chỉ thị của Chính phủ về điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Đặc biệt, người đứng đầu cơ sở tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm hoặc ngộ độc thực phẩm.

Bộ Y tế đề nghị huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh

﻿trong việc giám sát ATTP tại trường học.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể bảo đảm ATTP tại tất cả các bếp ăn tập thể thuộc khu công nghiệp, trường học, cơ sở y tế, nhà máy và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Việc kiểm tra, giám sát, hậu kiểm phải được thực hiện thường xuyên, không để lọt cơ sở không đủ điều kiện an toàn vẫn hoạt động. Các vi phạm phải được phát hiện sớm, xử lí nghiêm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cộng đồng.

Đơn vị này cũng nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp liên ngành giữa Y tế, Giáo dục, các Ban quản lí khu công nghiệp, khu chế xuất và chính quyền địa phương trong kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm - từ nguồn gốc nguyên liệu, quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, đến kiểm thực ba bước và lưu mẫu tại bếp ăn.

Cùng với đó, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh ATTP tại trường học theo Thông tư liên tịch 08/2008 và 13/2016 giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống ngộ độc thực phẩm cho học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh.

Ngành Y tế cũng yêu cầu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở tổ chức bếp ăn, doanh nghiệp cung cấp suất ăn sẵn, chủ kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhằm bảo đảm sản xuất và cung ứng thực phẩm an toàn, bền vững. Các đơn vị thực hiện tốt cần được biểu dương, trong khi những trường hợp vi phạm phải bị xử lí nghiêm minh.

Ngoài ra, Bộ Y tế đề nghị huy động sự tham gia của các đoàn thể, công đoàn, ban đại diện cha mẹ học sinh, đoàn thanh niên và tổ chức xã hội trong việc giám sát ATTP, vệ sinh môi trường tại trường học, bệnh viện, khu công nghiệp. Các cơ sở y tế cần chuẩn bị đầy đủ phương án, nhân lực, vật tư, hóa chất, sẵn sàng ứng phó, cấp cứu và khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.