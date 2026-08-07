TPHCM chỉ đạo khẩn việc sắp xếp trường học trước ngày tựu trường

TPO - Hồ sơ, thủ tục sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 15/8 để các địa phương triển khai, kiện toàn tổ chức và ổn định đội ngũ trước năm học 2026-2027. Quá trình này phải bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra liên tục, ổn định, không ảnh hưởng chất lượng giáo dục.

Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết tại buổi làm việc về sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn thành phố hôm 3/8.

TPHCM đang trong giai đoạn hoàn thiện phương án sáp nhập trường học.

Theo kết luận, TPHCM cơ bản thống nhất với dự thảo phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên công lập. Đảng ủy UBND Thành phố được giao tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện phương án, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho chủ trương trước ngày 10/8/2026.

Hồ sơ, thủ tục sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 15/8 để các địa phương triển khai, kiện toàn tổ chức và ổn định đội ngũ trước năm học 2026-2027. Quá trình này phải bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra liên tục, ổn định, không ảnh hưởng chất lượng giáo dục.

Phương án được yêu cầu bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giảm tối thiểu khoảng 30% đầu mối. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị, phát triển giáo dục và bảo đảm quyền học tập của học sinh sau sắp xếp.

Thành phố yêu cầu tiếp tục đối chiếu kỹ từng địa bàn, đặc biệt là những nơi đề xuất giữ nguyên, không sắp xếp hoặc có tỷ lệ sắp xếp trên 50%. Việc xây dựng phương án chỉ được căn cứ vào các dự án trường học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, không dựa trên những dự kiến hoặc đề xuất chưa được phê duyệt.

Với các địa bàn đang đầu tư hoặc triển khai khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ quan chức năng phải đánh giá kỹ quy mô dân số và nhu cầu trường lớp trong thời gian tới; xem xét đầy đủ đề xuất của địa phương trên cơ sở khách quan, khoa học, không áp đặt chủ quan. Tên gọi của các trường sau sắp xếp cũng phải được rà soát nhằm tạo sự đồng thuận.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao tiếp tục làm việc với phường Tân Hưng để rà soát phương án, trong đó đặt yêu cầu cao nhất về an toàn, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non, mẫu giáo. Sở cũng phải đề xuất bổ sung biên chế cho các trường, lớp mới; phối hợp sắp xếp hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên và xử lý tài sản, tài chính sau sáp nhập.

Thành phố yêu cầu toàn bộ quá trình phải công khai, minh bạch, nhất là trong công tác cán bộ, xử lý tài sản và giải quyết chế độ, chính sách; kiên quyết không để xảy ra tiêu cực khi bố trí đội ngũ quản lý giáo dục.

Đồng thời, TPHCM yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sắp xếp mạng lưới trường công lập, bảo đảm kiện toàn tổ chức, ổn định đội ngũ trước khi bước vào năm học 2026-2027.