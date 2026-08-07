Cô gái vô danh nổi tiếng sau một đêm

TPO - Thành công của bộ phim điện ảnh "Thư tình gửi ngoại" đã giúp Lý Tư Đồng từ cô gái vô danh trở thành một trong những gương mặt mới được quan tâm nhất của điện ảnh Trung Quốc trong năm 2026.