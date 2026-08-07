Cô gái vô danh nổi tiếng sau một đêm

TPO - Thành công của bộ phim điện ảnh "Thư tình gửi ngoại" đã giúp Lý Tư Đồng từ cô gái vô danh trở thành một trong những gương mặt mới được quan tâm nhất của điện ảnh Trung Quốc trong năm 2026.
Việc sử dụng gần như toàn bộ gương mặt mới từng được xem là rủi ro của dự án, nhưng cuối cùng lại trở thành một lợi thế. Đạo diễn Lam Hồng Xuân được cho là đã trực tiếp tìm kiếm diễn viên không chuyên thông qua mạng xã hội.
Ở thời điểm công chiếu, Thư tình gửi ngoại đơn thuần là một dự án nhỏ giữa hàng loạt tác phẩm phát hành trong dịp nghỉ Quốc tế Lao động.Trong phim, Lý Tư Đồng đảm nhận vai Tạ Nam Chi, nhân vật trung tâm của câu chuyện mang màu sắc gia đình và hoài niệm. Thành công của bộ phim giúp Lý Tư Đồng từ cô gái vô danh trở thành một trong những gương mặt mới được quan tâm nhất của điện ảnh Trung Quốc trong năm 2026.