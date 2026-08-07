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Giải trí

Cô gái vô danh nổi tiếng sau một đêm

Ngọc Ánh

TPO - Thành công của bộ phim điện ảnh "Thư tình gửi ngoại" đã giúp Lý Tư Đồng từ cô gái vô danh trở thành một trong những gương mặt mới được quan tâm nhất của điện ảnh Trung Quốc trong năm 2026.

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Trước khi đến Việt Nam, bộ phim Thư tình gửi ngoại làm mưa làm gió ở Trung Quốc vì kinh phí sản xuất thấp không tưởng, còn doanh thu lại nằm ngoài sự tính toán của số đông. Trong khi đó, phim không quy tụ ngôi sao hạng A nào.
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Nữ chính của phim là Lý Tư Đồng - người chưa từng tham gia bất cứ tác phẩm điện ảnh nào trước đó. Trong vai Tạ Nam Chi, Lý Tư Đồng không mang đến kiểu diễn xuất nhiều cao trào. Cô lựa chọn cách thể hiện tiết chế, chủ yếu truyền tải cảm xúc qua ánh mắt và sự thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm. Điều này giúp nhân vật giữ được sự chân thực, đồng thời phù hợp với không khí chung của bộ phim.
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Con số 2,1 tỷ NDT (hơn 8.000 tỷ đồng) của doanh thu phim giúp Lý Tư Đồng nổi tiếng chỉ sau một vai diễn.
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Truyền thông Trung Quốc khẳng định với vai diễn này, Lý Tư Đồng cùng đoàn phim làm nên kỳ tích. Cô là nữ diễn viên thế hệ 2000 đầu tiên có phim điện ảnh đóng chính vượt một tỷ NDT doanh thu.
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Việc sử dụng gần như toàn bộ gương mặt mới từng được xem là rủi ro của dự án, nhưng cuối cùng lại trở thành một lợi thế. Đạo diễn Lam Hồng Xuân được cho là đã trực tiếp tìm kiếm diễn viên không chuyên thông qua mạng xã hội.
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Lý Tư Đồng được chú ý từ những video ghi lại khoảnh khắc thường ngày đăng tải trên Douyin. Sau khi bộ phim có doanh thu ấn tượng ở phòng vé Trung Quốc, tài khoản mạng xã hội của cô chính thức đổi tên thành "diễn viên Lý Tư Đồng".
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Ở nhiều sự kiện điện ảnh sau khi Thư tình gửi ngoại trở thành cơn sốt, Lý Tư Đồng vẫn giữ thói quen mặc trang phục đơn giản cùng mái tóc đen dài buông tự nhiên, không tạo kiểu cầu kỳ. Cô gái sinh năm 2004 cũng trung thành với kiểu trang điểm đơn giản.
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Lý Tư Đồng sinh năm 2004 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trước khi trở thành gương mặt được chú ý của điện ảnh Hoa ngữ, cô là sinh viên ngành Kỹ thuật Tài chính tại Đại học Tài chính - Kinh tế Quảng Đông. Lý Tư Đồng không được đào tạo diễn xuất bài bản và chưa từng theo đuổi giấc mơ làm diễn viên.
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Theo Sina, đạo diễn Lam Hồng Xuân sau khi xem qua hàng nghìn hồ sơ sinh viên đã lập tức bị thu hút bởi vẻ “non nớt" của Lý Tư Đồng và gửi lời mời thử vai đến cô.
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Nói về khoảnh khắc được chọn, Lý Tư Đồng bày tỏ: “Đó chỉ là một buổi chiều vô cùng bình thường, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ hôm đó tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng của đời mình”.
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Ở thời điểm công chiếu, Thư tình gửi ngoại đơn thuần là một dự án nhỏ giữa hàng loạt tác phẩm phát hành trong dịp nghỉ Quốc tế Lao động.Trong phim, Lý Tư Đồng đảm nhận vai Tạ Nam Chi, nhân vật trung tâm của câu chuyện mang màu sắc gia đình và hoài niệm. Thành công của bộ phim giúp Lý Tư Đồng từ cô gái vô danh trở thành một trong những gương mặt mới được quan tâm nhất của điện ảnh Trung Quốc trong năm 2026.
Ngọc Ánh
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