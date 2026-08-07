Megalive 'Khai mở kiệt tác' 8/8: Cơ hội rinh vé Van Gogh Timeless đã đến!

“Bao giờ mở bán vé?”, “Mang ngay triển lãm đến đây!”... Đó là tâm trạng của nhiều người yêu nghệ thuật khi triển lãm bản quyền đa giác quan Van Gogh Timeless hé lộ những hình ảnh ban đầu.

Nếu đang mong chờ trở thành một trong những vị khách đầu tiên của triển lãm, Megalive “Khai mở kiệt tác” sẽ mang đến cơ hội nhận 20 vé tham quan cùng nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn.

Chỉ sau thời gian ngắn công bố, Van Gogh Timeless thổi bùng sự quan tâm của cộng đồng yêu nghệ thuật. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự háo hức và liên tục tìm kiếm thông tin về thời điểm mở bán vé cũng như cách để trở thành một trong những vị khách đầu tiên bước vào hành trình nghệ thuật đặc biệt này.

Với những ai đang chờ đợi ngày Van Gogh Timeless chính thức mở cửa, Megalive “Khai mở kiệt tác” sẽ là cuộc hẹn đầu tiên không thể bỏ lỡ. Diễn ra vào 20h00 ngày 8/8 trên fanpage Van Gogh Timeless - Van Gogh Xuyên không, fanpage ABBank – Ngân hàng An Bình và kênh tiktok của ABBank, Megalive không chỉ mang đến cơ hội nhận 20 tấm vé tham quan đầu tiên mà còn mở ra nhiều câu chuyện thú vị về triển lãm trước ngày khai mạc.

Megalive “Khai mở kiệt tác” sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 8/8 trên fanpage ABBank, Van Gogh Timeless và kênh tiktok của ABBank với nhiều hoạt động tương tác, minigame và cơ hội săn vé miễn phí

Tặng ngay 20 vé tham quan cùng nhiều bất ngờ chờ đón trong Megalive

Điểm hấp dẫn nhất của Megalive chính là 20 tấm vé tham quan Van Gogh Timeless dành tặng khách hàng - phần quà mà bất kỳ ai yêu nghệ thuật cũng không muốn bỏ lỡ. Xuyên suốt chương trình, những tấm vé sẽ liên tục được trao thông qua các minigame, thử thách tương tác và phần giao lưu trực tiếp cùng host.

Chương trình sẽ được dẫn dắt bởi gương mặt trẻ Vũ Quỳnh Trang (Hoa hậu Vỉa hè), đồng hành cùng đại diện ABBank để đưa khán giả khám phá những “mảnh ghép” đặc sắc của Van Gogh Timeless, cũng như giải đáp những câu hỏi được công chúng quan tâm trước ngày khai mạc.

Không dừng lại ở cơ hội nhận vé bước vào thế giới Van Gogh, khán giả theo dõi Megalive còn có cơ hội sở hữu những món quà tặng phiên bản giới hạn, phát triển từ những kiệt tác bản quyền của danh họa. Từ khăn lụa, túi tote, khung tranh Starry Night cho đến loa, tai nghe Bluetooth,… mỗi món quà đều mang dấu ấn nghệ thuật riêng và chỉ xuất hiện trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng triển lãm Van Gogh Timeless.

Bên cạnh 20 tấm vé đặc biệt dành riêng cho khán giả Megalive, những món quà tặng Van Gogh phiên bản giới hạn cũng đang chờ đợi chủ nhân

Bên cạnh đó, xuyên suốt buổi livestream sẽ là chuỗi minigame, thử thách tương tác và những phần giao lưu trực tiếp với các hosts, khán giả sẽ được giải đáp toàn bộ những thắc mắc xoay quanh việc mua vé, cách săn quà tặng độc bản của Van Gogh Timeless trước ngày triển lãm mở cửa.

Điều gì khiến Van Gogh Timeless được nhiều người mong chờ?

Là triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan bản quyền quy mô hàng đầu châu Á, Van Gogh Timeless mở ra một cách tiếp cận đại chúng hơn với vô vàn trải nghiệm với hội họa. Thay vì chỉ ngắm nhìn những bức tranh nổi tiếng của Vincent Van Gogh, người xem sẽ được bước vào không gian nơi ánh sáng, âm thanh, công nghệ trình diễn và nghệ thuật hòa quyện, tạo nên hành trình khám phá giàu cảm xúc.

Những không gian nghệ thuật ấn tượng tiếp tục được hé lộ, làm tăng kỳ vọng về Van Gogh Timeless trước ngày chính thức mở cửa đón khách

Triển lãm Van Gogh Timeless được xây dựng theo concept độc quyền “Van Gogh và Ánh sáng qua các nền văn minh”, với quy mô trải rộng gần 4.000m2 cùng 13 không gian trải nghiệm ấn tượng. Đặc biệt, bằng việc ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping projection, VR – AR, Lidars, Surround Sound..., kết hợp tính toán khoa học tần số âm thanh tác động tâm trí, triển lãm sẽ đưa người xem vào một hành trình trải nghiệm có một không hai - nơi công nghệ và nghệ thuật hòa quyện đỉnh cao và mọi giác quan đều được đánh thức. Đây sẽ là điểm hẹn văn hóa nổi bật tại Hà Nội trong năm 2026.

Trong vai trò Nhà tài trợ độc quyền, ABBank đồng hành cùng đơn vị tổ chức Emeart đưa dự án nghệ thuật quốc tế này đến gần với công chúng Việt Nam, đồng thời dành riêng cho khách hàng chuỗi “trải nghiệm độc bản” và đặc quyền xuyên suốt thời gian diễn ra triển lãm. Megalive “Khai mở kiệt tác” chính là điểm khởi đầu của hành trình đó. Từ ngày 8/8, ABBank đồng thời triển khai chương trình ưu đãi “Giao dịch dễ dàng - Nhận quà kiệt tác”, mang đến thêm nhiều cơ hội sở hữu vé tham quan cùng bộ quà tặng phiên bản giới hạn dành cho khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ABBank.