Lý do nhà sản xuất chọn Steven Nguyễn

TPO - Sau khi hoàn tất quá trình ghi hình, "Chị chị em em 3" bước vào giai đoạn hậu kỳ, điều chỉnh lịch phát hành sớm hơn dự kiến. Cùng với thông tin mới về ngày ra mắt, nhà sản xuất Will Vũ cũng lần đầu chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường.

'Vũ trụ Chị chị em em' lần đầu có nam chính

Sau hơn hai tháng ghi hình tại Bắc Ninh, ê-kíp Chị chị em em 3 hoàn tất cảnh quay và chuyển sang giai đoạn hậu kỳ. Theo nhà sản xuất Will Vũ, mọi công đoạn đang được triển khai đúng kế hoạch để bộ phim có thể ra rạp từ ngày 16/10, sớm hơn lịch dự kiến ban đầu.

Chia sẻ về quyết định thay đổi lịch phát hành, Will Vũ cho biết ê-kíp muốn đưa bộ phim đến với khán giả vào thời điểm cận Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đây không chỉ là tính toán về thời điểm phát hành mà còn phù hợp với tinh thần của chuỗi tác phẩm nhiều năm theo đuổi những câu chuyện xoay quanh phụ nữ.

Will Vũ nói lý do Chị chị em em 3 đổi lịch chiếu.

Việc hoàn thành quá trình quay phim đúng tiến độ là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị cùng sự phối hợp của toàn bộ ê-kíp hơn 120 thành viên. Từ khâu tiền kỳ đến ghi hình đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng, giúp dự án khép lại quá trình sản xuất đúng như dự kiến để bước vào hậu kỳ.

Bên cạnh việc công bố lịch phát hành mới, lần đầu Will Vũ chia sẻ về quá trình đưa Steven Nguyễn vào dự án.

Khác với hai phần trước gần như tập trung vào các nhân vật nữ, Chị chị em em 3 xuất hiện thêm nam chính. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, nhân vật này thậm chí không có trong kịch bản ban đầu.

Sau quá trình phát triển nội dung, nhà sản xuất nhận thấy câu chuyện cần bổ sung thêm một nhân vật ở tuyến chính để làm nổi bật các mối quan hệ và tạo thêm những xung đột mới. Anh đề xuất với đạo diễn và biên kịch xây dựng thêm vai diễn, đồng thời xác định Steven Nguyễn là lựa chọn phù hợp nhất.

"Tôi không chọn Steven Nguyễn vì anh ấy đang nổi tiếng, mà bởi sau khi khai thác nội dung, tôi cảm thấy kịch bản cần có thêm một nhân vật trong tuyến chính. Đây là nhân vật mang yếu tố bất ngờ, sẽ xuất hiện bên một nhân vật bất ngờ và là một trong những điểm nhấn", nhà sản xuất chia sẻ.

Sau quá trình phát triển nội dung, nhà sản xuất nhận thấy câu chuyện cần bổ sung nhân vật của Steven Nguyễn cho tuyến chính.

Nếu các phần trước không có nam chính, thì ở phần ba, sự xuất hiện của Steven Nguyễn sẽ trở thành một ẩn số trong mối quan hệ với Thị Mầu do Kỳ Duyên đảm nhận.

Điều khán giả cần chờ đợi không chỉ là vai trò của nhân vật này trong câu chuyện, mà còn là cách anh tác động đến "vũ trụ chị em" vốn trước nay chủ yếu xoay quanh các nhân vật nữ.

Kỳ Duyên đóng vai lấy cảm hứng Thị Mầu

Những hình ảnh đầu tiên teaser và poster đánh dấu lần đầu Kỳ Duyên và Steven Nguyễn xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh.

Trong teaser, hai nhân vật xuất hiện ở hai không gian khác nhau trước khi được kết nối bằng loạt khung hình giàu ẩn ý. Trong khi Kỳ Duyên hóa thân thành Thị Mầu với hình ảnh lấy cảm hứng từ không gian văn hóa Kinh Bắc, Steven Nguyễn xuất hiện trong tạo hình lịch lãm, đại diện cho nhân vật có học thức và địa vị.

Câu thoại: "Với tôi, em là một đồng minh nguy hiểm" gây chú ý, hé lộ mối quan hệ nhiều bí ẩn giữa hai nhân vật nhưng chưa tiết lộ liệu họ sẽ đồng hành hay đối đầu.

Phim có phần âm nhạc đậm tính dân gian.

Steven Nguyễn cho biết đây là một trong những vai diễn mang đến nhiều trải nghiệm mới nhất với anh khi lần đầu tham gia một bộ phim lấy bối cảnh văn hóa Bắc Bộ.

"Từ bối cảnh, phục trang đến cách xây dựng nhân vật đều khác so với những vai diễn trước đây, nên bản thân cũng có nhiều điều để học hỏi và khám phá. Hy vọng khi bộ phim chính thức ra mắt, khán giả sẽ nhìn thấy một hình ảnh mới của Steven Nguyễn thông qua nhân vật này", nam diễn viên chia sẻ.

Sau khi hoàn tất quá trình quay, Chị chị em em 3 hiện bước vào giai đoạn hậu kỳ.