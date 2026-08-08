Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực vụ điểm thi ở Tuyên Quang

TPO - Chính phủ yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, thống nhất phương án và quyết định việc xử lý đối với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng; đề xuất xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực theo quy định.

Nghiên cứu phương án tổ chức thi, tuyển sinh đại học

Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026. Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm học 2026 – 2027, kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

Các cơ quan tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2026 - 2027 và sơ kết 1 năm triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức thi, tuyển sinh đại học đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026. Ảnh: VGP.

Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh triển khai các đề án, chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; chủ động có kế hoạch, chương trình tổng thể đào tạo nhân lực trong các ngành mũi nhọn, phục vụ triển khai Nghị quyết của Trung ương về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Chính phủ lưu ý là khẩn trương hoàn thiện Đề án triển khai, đánh giá và tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, các ngành nghề mới, kỹ năng mới, kỹ năng tương lai, bảo đảm phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/8.

Giải quyết tình trạng thiếu giáo viên

Chính phủ cũng yêu cầu căn cứ quy định pháp luật, Quy chế thi tốt nghiệp THPT và kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng, Bộ Giáo dục khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Tuyên Quang rà soát kỹ lưỡng, thống nhất phương án và quyết định việc xử lý đối với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang; đề xuất xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực theo quy định.

Xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực vụ điểm thi ở Tuyên Quang.

Nghị quyết cũng nêu rõ về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương có xã biên giới ưu tiên tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, không để xảy ra tình trạng chậm muộn; bảo đảm tiến độ xây dựng các trường giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 30/8, vận hành ngay trong năm học mới.

Các bộ, ngành triển khai, đôn đốc địa phương sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Đồng thời cần bố trí đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục vào vị trí việc làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác phù hợp nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên; khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.