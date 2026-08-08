Sở Giáo dục TPHCM lên tiếng vụ bảo mẫu dùng dây thun bắn vào trẻ

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM đã nắm thông tin vụ bảo mẫu dùng dây thun bắn vào chân và đánh trẻ và sẽ chấn chỉnh toàn bộ các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho trẻ.

Liên quan vụ bảo mẫu dùng dây thun bắn vào chân và đánh trẻ tại một cơ sở mầm non ở phường Thuận Giao, sáng 8/8 đại diện Sở GD&ĐT TPHCM cho biết đã nắm thông tin, đồng thời sẽ chấn chỉnh toàn bộ các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

Đại diện Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TPHCM cho hay các cơ quan chức năng đang xác minh, việc xử lý sẽ được xem xét trên cơ sở tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng như tổn thương của các trẻ liên quan.

Trường mầm non tư thục Lá Xanh nơi xảy ra vụ việc

Theo đại diện Phòng Giáo dục Mầm non, hằng năm Sở đều tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên đề và quán triệt kỹ các quy định về bảo vệ trẻ đối với đội ngũ quản lý, giáo viên, bảo mẫu.

"Những cá nhân không tuân thủ quy định của ngành sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngành giáo dục mầm non không dung dưỡng các hành vi này", đại diện Phòng Giáo dục Mầm non nhấn mạnh.

Đại diện Phòng Giáo dục Mầm non khẳng định, những người không yêu thương trẻ hoặc không đủ trách nhiệm thì không nên làm việc trong môi trường giáo dục mầm non.

Trong văn bản gửi UBND phường Thuận Giao mới đây, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu địa phương báo cáo kết quả xác minh và hướng xử lý vụ việc trước ngày 8/8. Nội dung báo cáo gồm hồ sơ pháp lý, điều kiện hoạt động, đội ngũ giáo viên của Trường mầm non tư thục Lá Xanh, công tác quản lý, giám sát của địa phương đối với cơ sở này và biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, Sở đề nghị UBND phường Thuận Giao tiếp tục rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn, bảo đảm hoạt động đúng quy định pháp luật.

Trước đó, tối 6/8, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ được cho là bảo mẫu dùng dây thun bắn vào chân một bé trai và một bé gái khiến cả hai bật khóc.

Một đoạn video khác ghi lại cảnh người này dùng tay đánh vào đầu một bé gái, sau đó tiếp tục dùng dây thun bắn vào chân em.

Ngay trong tối cùng ngày, Công an phường Thuận Giao đã đến cơ sở mầm non trên đường Thuận Giao 17 để xác minh, đồng thời mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Qua xác minh ban đầu, các đoạn video do một bảo mẫu trong lớp ghi lại. Sau khi nghỉ việc, người này đã đăng tải các clip lên mạng xã hội để tố cáo hành vi của đồng nghiệp cũ.