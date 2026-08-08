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Học sinh Việt Nam giành 7 huy chương Olympic Trí tuệ nhân tạo

Hà Linh​

TPO - Bộ GD&ĐT cho biết, Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2026 đã có 7 học sinh giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Huy chương Đồng.

Trong đó, có 2 em giành Huy chương Vàng, 1 em giành Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Các học sinh đoạt giải gồm:

Em Nguyễn Viết Trung Nhân, lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội giành Huy chương Vàng.

Em Nguyễn Hữu Tuấn, lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội giành Huy chương Vàng.

Em Nguyễn Anh Hùng, lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội giành Huy chương Bạc.

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Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2026

Em Phan Đình Triết, lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng giành Huy chương Đồng.

Em Lê Minh Quân, lớp 12, Trường THPT Chuyên Quang Trung, tỉnh Đồng Nai giành Huy chương Đồng.

Em Hà Gia Minh, lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội giành Huy chương Đồng.

Em Nguyễn Lê Duy Khang, lớp 10, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh giành Huy chương Đồng.

Năm 2026 là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT tổ chức tuyển chọn Đội tuyển quốc gia dự Olympic Trí tuệ nhân tạo với hai vòng thi.

Vòng 1 có 1.188 học sinh đến từ 34 tỉnh, thành phố tham gia thi trực tuyến để lựa chọn 246 học sinh vào vòng 2.

Tại vòng 2, các học sinh thi trực tiếp nội dung lập trình AI trên máy tính để tuyển chọn 8 học sinh xuất sắc tham dự kỳ thi quốc tế.

Đề thi năm nay được đánh giá có độ khó cao, giàu tính sáng tạo, yêu cầu thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình giải quyết một bài toán trí tuệ nhân tạo, từ phân tích dữ liệu, lựa chọn phương pháp, lập trình, huấn luyện và tối ưu mô hình đến kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm. Bên cạnh kiến thức về học máy và trí tuệ nhân tạo, thí sinh phải có nền tảng vững chắc về lập trình, cấu trúc dữ liệu, giải thuật, xác suất - thống kê, tối ưu hóa và quản lý tài nguyên tính toán.

Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2026 lần thứ ba được tổ chức từ ngày 2 - 8/8 tại Kazakhstan với 108 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó có 471 học sinh thi nội dung lập trình AI cá nhân.

Hà Linh​
#Olympic #Học sinh Olympic #Học sinh giỏi

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