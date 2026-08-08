TPHCM chỉ đạo đình chỉ Trường Lá Xanh, xử lý vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ

UBND TPHCM vừa có văn bản yêu cầu rà soát, đình chỉ hoạt động Trường Mầm non tư thục Lá Xanh, đồng thời chỉ đạo công an khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em.

Trường mầm non Lá Xanh nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo văn bản của Văn phòng UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Cường vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em xảy ra tại Trường Mầm non tư thục Lá Xanh, phường Thuận Giao.

Trước đó, UBND phường Thuận Giao có báo cáo về vụ việc gửi UBND thành phố. Trên cơ sở này, lãnh đạo TPHCM yêu cầu UBND phường Thuận Giao rà soát, làm rõ vụ việc và thực hiện việc đình chỉ hoạt động đối với Trường Mầm non tư thục Lá Xanh theo đúng quy định pháp luật.

Hình ảnh bảo mẫu hành hung trẻ gây phẫn nộ.

Bên cạnh đó, địa phương được yêu cầu kiểm tra toàn diện các điều kiện hoạt động của nhà trường; đồng thời có phương án hỗ trợ, điều phối tạm thời để các trường mầm non trong khu vực tiếp nhận những trẻ đang theo học tại Trường Lá Xanh.

UBND TPHCM cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo nắm bắt cụ thể vụ việc, phối hợp UBND phường Thuận Giao giải quyết dứt điểm; chuyển cơ quan công an xử lý nhằm bảo đảm tính răn đe. Sở này đồng thời được yêu cầu lưu ý tăng cường bồi dưỡng chuyên môn về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cho các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố.

Hình ảnh bảo mẫu tại cơ quan công an.

Đối với ngành y tế, UBND TPHCM giao Sở Y tế chỉ đạo Trạm Y tế phường Thuận Giao nắm tình hình thực tế của những trẻ có liên quan. Cơ quan y tế phối hợp với gia đình đánh giá tình trạng sức khỏe, tâm lý của trẻ và có biện pháp can thiệp, chăm sóc tâm lý phù hợp.

Đặc biệt, Công an TPHCM được giao chỉ đạo Công an phường Thuận Giao khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.