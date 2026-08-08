Thông tin mới vụ bảo mẫu bắn dây thun vào lòng bàn chân trẻ

TPO - Trường mầm non Lá Xanh (TPHCM) bị đình chỉ hoạt động sau vụ bảo mẫu đánh và dùng dây thun bắn vào lòng bàn chân hai trẻ nhỏ.

Tối 7/8, trao đổi với phóng viên, ông Thái Hoàng Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Giao (TPHCM) cho biết, chính quyền địa phương đã đình chỉ hoạt động Trường mầm non Lá Xanh để phục vụ công tác điều tra.

Trường mầm non Lá Xanh nơi xảy ra vụ việc. ﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Tối cùng ngày, Công an TPHCM thông tin Công an phường Thuận Giao đang củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ vụ một bảo mẫu có hành vi dùng dây thun và tay tác động vào hai trẻ nhỏ tại Trường mầm non Lá Xanh.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, tối 6/8, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ dùng dây thun bắn và dùng tay tác động vào cơ thể hai trẻ nhỏ. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh bảo mẫu tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thuận Giao khẩn trương rà soát, xác minh.

Chỉ khoảng một giờ sau, lực lượng chức năng xác định các đoạn video được ghi tại Trường mầm non Lá Xanh (địa chỉ 1/33B, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao) và mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Hình ảnh bảo mẫu hành hung trẻ gây phẫn nộ.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ xuất hiện trong các đoạn clip được xác định là bà Triệu Thị Tâm (55 tuổi), bảo mẫu đang làm việc tại trường. Tại cơ quan công an, bà Tâm thừa nhận đã có hành vi dùng dây thun và tay tác động vào hai trẻ (đều sinh năm 2024) đúng như nội dung các video phản ánh.



Cơ quan công an cũng làm việc với chị C.C.N. (29 tuổi), người quay và đăng tải các đoạn video lên mạng xã hội. Chị N. đã giao nộp toàn bộ các video mình thu thập được để phục vụ quá trình xác minh, điều tra.

Hiện Công an phường Thuận Giao đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.