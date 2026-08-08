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Phát hiện ảnh chân dung, ví khắc dòng chữ ‘Quân giải phóng’ trong mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính

Nguyễn Ngọc

TPO - Trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật đặc biệt, trong đó có ảnh chân dung nam giới, ví da in dòng chữ "Quân giải phóng" và chiếc lược khắc dòng chữ "Chatlet Ghuat".

Ngày 7/8, Đội lấy mẫu số 08, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y), đơn vị đã liên tiếp phát hiện nhiều di vật còn lưu giữ cùng hài cốt.

Đáng chú ý, tại phần mộ ở lô B7, hàng 3, mộ số 5, lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc lược nhựa khắc dòng chữ "Chatlet Ghuat", một bút kim tinh, hai chiếc ví da in dòng chữ "Quân giải phóng" cùng một số di vật khác.

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Các di vật được tìm thấy.

Đặc biệt, trong số hiện vật được phát hiện có một chiếc gương tròn đường kính khoảng 5cm. Bên trong gương vẫn còn lưu giữ tấm ảnh chân dung nam giới kích thước khoảng 3x4 cm. Dù đã phai màu và bong tróc sau nhiều thập niên, cơ quan chức năng nhận định đây có khả năng là ảnh của chính liệt sĩ nằm trong phần mộ.

Ngay sau khi phát hiện, tấm ảnh đã được cơ quan chức năng phục dựng nhằm làm rõ các đường nét khuôn mặt.

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Bức ảnh chân dung tại phần mộ ở lô B7, hàng 3, mộ số 5.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, đây được xem là một trong những manh mối quý giá nhất bởi nếu có người thân, đồng đội hoặc người quen năm xưa nhận ra gương mặt trong bức ảnh, quá trình xác định danh tính liệt sĩ có thể sẽ có thêm hướng đi mới.

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Bức ảnh sau khi được phục dựng.

Việc lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi nằm trong Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Nghĩa trang hiện có khoảng 1.472 phần mộ, trong đó 1.071 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật hơn 320 phần mộ để lấy mẫu giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Nguyễn Ngọc
#phát hiện di vật trong mộ liệt sĩ #khám nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ #tìm kiếm danh tính liệt sĩ chưa rõ tên #giám định ảnh chân dung liệt sĩ #vai trò của chiến dịch quy tập hài cốt

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