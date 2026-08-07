Hà Nội lấy mẫu ADN hàng trăm mộ liệt sĩ chống Pháp tại Nghĩa trang Mai Dịch

TPO - Tại Nghĩa trang Mai Dịch, đa số các phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin là liệt sĩ kháng chiến chống Pháp (an táng từ giai đoạn 1947 - 1956).

Sáng 7/8, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 8/2026, Đại tá Đoàn Chí Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đã thông tin về tiến độ triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn thành phố.

Đại tá Đoàn Chí Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô thông tin tại hội nghị.

Qua rà soát, toàn địa bàn Hà Nội hiện có 233 nghĩa trang liệt sĩ với 4.532 phần mộ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Trong đó, 3 nghĩa trang do thành phố quản lý gồm: Ngọc Hồi, Nhổn và Mai Dịch với tổng số 555 mộ; 230 nghĩa trang còn lại thuộc quản lý của 81 xã, phường với 3.977 mộ.

Giải thích về việc chọn thời điểm triển khai sau ngày 27/7, Đại tá Đoàn Chí Thắng cho biết, công tác chuẩn bị đã hoàn thành từ tháng 7/2026. Tuy nhiên, do thời điểm này các tầng lớp nhân dân và thân nhân tập trung về các nghĩa trang thăm viếng, tri ân rất đông, Ban Chỉ đạo Thành phố quyết định lùi thời gian khai quật để bảo đảm tính trang nghiêm và không làm ảnh hưởng đến hoạt động tưởng niệm.

Về kết quả thực hiện, đối với các nghĩa trang do Thành phố quản lý, ngày 30/7, các đơn vị đã hoàn thành lấy 48/48 mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi. Ngày 2/8, đơn vị tiếp tục lấy được 35/38 mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn (3 mộ còn lại không đủ điều kiện lấy mẫu).

Đến sáng 7/8, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai khai quật, lấy mẫu đối với 469 phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch, quyết tâm hoàn thành trước ngày 10/10/2026.

Tại cấp cơ sở, các xã, phường cũng đã khai quật 106 phần mộ và thu thập thành công 97 mẫu hài cốt liệt sĩ. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, công tác lấy mẫu tại các địa phương đạt tỷ lệ thành công cao do phần lớn là liệt sĩ chống Mỹ, kết cấu địa chất không quá phức tạp.

Tuy nhiên, tại Nghĩa trang Mai Dịch, đa số các phần mộ chưa xác định thông tin là liệt sĩ kháng chiến chống Pháp (an táng từ giai đoạn 1947 - 1956). Sau xấp xỉ 80 năm cùng nhiều lần cải tạo, nâng cấp nghĩa trang, việc thu thập mẫu cốt đạt chuẩn kỹ thuật gặp rất nhiều khó khăn.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam phát biểu tại hội nghị.

Thông tin thêm về quy trình thực hiện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam nhấn mạnh, trong suốt quá trình lấy mẫu, các lực lượng tuân thủ nghiêm ngặt tính trang nghiêm, tôn kính. Trong thời gian chờ hoàn táng, hài cốt liệt sĩ được bảo quản tại khu vực chuyên dụng, duy trì dâng hương, lễ cơm chu đáo trước khi đưa trở lại vị trí ban đầu.

Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, rà soát hoàn thiện cơ sở dữ liệu và triển khai số hóa, gắn mã định danh cho từng phần mộ, nghĩa trang. Thành phố cũng áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc trong giám định ADN, quyết tâm hoàn thành mục tiêu lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong tháng 10/2026.