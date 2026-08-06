Nâng cấp Công viên Thủ lệ theo mô hình công viên động vật bán hoang dã tại ngoại thành

TPO - Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Vườn thú Hà Nội, lãnh đạo Thành phố Hà Nội định hướng về lâu dài ngoài việc gìn giữ Công viên Thủ lệ, có thể nghiên cứu nâng cấp công viên theo mô hình công viên động vật bán hoang dã tại khu vực ngoại thành, với quy mô và điều kiện phù hợp.

Chiều 6/8, Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (6/8/1976 – 6/8/2026).

Năm 1976, trong những ngày đầu đất nước thống nhất, đàn động vật được chuyển về khu vực Thủ Lệ, đánh dấu chặng đường phát triển mới. Từ cơ sở ban đầu chỉ có khoảng 300 cá thể thuộc gần 30 loài, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các thế hệ cán bộ, bác sĩ thú y, kỹ sư, công nhân và người lao động đã từng bước xây dựng Vườn thú Hà Nội trở thành nơi chăm sóc gần 600 cá thể thuộc gần 90 loài, trong đó có nhiều loài động vật quý hiếm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đặc biệt, với nhiều thế hệ người Hà Nội, Công viên Thủ Lệ (tên gọi khác của Vườn thú Hà Nội) còn là một phần ký ức tuổi thơ. Thành phố không ngừng đổi thay, nhưng những ký ức về Công viên Thủ Lệ vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Sau 50 năm, hành trình của Vườn thú Hà Nội đang bước sang một giai đoạn mới. Mục tiêu không chỉ là xây dựng một vườn thú xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và chuyên nghiệp hơn, mà còn để Công viên Thủ Lệ tiếp tục là nơi mỗi em nhỏ có những trải nghiệm đáng nhớ, mỗi gia đình lưu giữ những khoảnh khắc thân thương và nhiều thế hệ sau vẫn có thể tự hào rằng nơi đây là một phần đẹp đẽ trong ký ức và đời sống của Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng gửi lời chúc mừng, lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ thú y, kỹ sư, công nhân và người lao động của Công ty qua các thời kỳ. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Vườn thú Hà Nội – Công viên Thủ Lệ không chỉ là một địa điểm tham quan, vui chơi, mà còn là một phần quan trọng trong ký ức tuổi thơ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển Vườn thú Hà Nội – Công viên Thủ Lệ.

"50 năm là một chặng đường đáng tự hào, đồng thời cũng mở ra một thời điểm thuận lợi để chúng ta cùng suy nghĩ về chặng đường phát triển tiếp theo của Vườn thú Hà Nội", ông Dũng nói và khẳng định: Công viên Thủ Lệ có vị trí đặc biệt giữa trung tâm Thủ đô, có cảnh quan cây xanh, mặt nước, lịch sử lâu đời và sức hút tự nhiên đối với người dân. Đây là những giá trị rất quý cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Công ty cần tiếp tục chăm lo thật tốt những công việc hằng ngày, lấy chất lượng chăm sóc và phúc lợi động vật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn và sự thuận tiện của người dân làm nền tảng.

Mỗi chuồng nuôi, đường dạo, thảm cỏ và công trình phục vụ đều góp phần tạo nên hình ảnh chung của Vườn thú. Mỗi ý kiến của người dân, du khách và báo chí cần được lắng nghe với tinh thần cầu thị, từ đó kịp thời điều chỉnh và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ.

Làm sao để mỗi em nhỏ khi đến đây không chỉ có một buổi vui chơi, mà còn hiểu thêm về thế giới tự nhiên, biết yêu quý muôn loài và hình thành ý thức bảo vệ môi trường.

Về lâu dài, bên cạnh việc gìn giữ và nâng cấp Công viên Thủ Lệ, Công ty có thể phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu mô hình công viên động vật bán hoang dã tại khu vực ngoại thành, với quy mô và điều kiện phù hợp...