Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khu chung cư cũ phố cổ Hà Nội sắp được xây dựng thành tòa nhà 21 tầng

Trần Hoàng

TPO - Khu chung cư cũ 3 mặt tiền tại phố cổ phường Hoàn Kiếm sẽ được phá dỡ, cải tạo lại thành tòa nhà 21 tầng, các hộ dân được tái định cư tại chỗ.

UBND TP Hà Nội có kế hoạch khởi công cải tạo, xây dựng lại 8 khu chung cư cũ trên địa bàn trong năm 2026. Trong số đó, có một chung cư cũ tại 23 Hàng Tre, phường Hoàn Kiếm.

Đây là chung cư nằm trong khu vực phố cổ, có ba mặt tiền, phía bắc chung cư tiếp giáp phố Hàng Thùng, phía nam tiếp giáp Viện Chiến lược phát triển giao thông vận tải, phía đông tiếp giáp đường Trần Quang Khải và phía tây tiếp giáp phố Hàng Tre.

tp-1785910852075-2238106962084750172-2238106962084750172-8d78f4104675b844f8bd30809bb7b056.jpg
Chung cư 23 Hàng Tre (162 Trần Quang Khải)

Chung cư cũ 23 Hàng Tre, được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1984-1988 gồm hai khối nhà A (1984-1986) và khối nhà B (1986-1988) với 4 đơn nguyên (A1 và A2, B1 và B2), cao 5 tầng với kết cấu móng nông, phần thân là cột, dầm bê tông cốt thép (BTCT) đổ tại chỗ... Công trình được xây dựng để làm nhà ở cho cán bộ nhân viên của Bộ Thủy Lợi, đến nay đã sử dụng được khoảng 40 năm.

Theo đánh giá của UBND phường Hoàn Kiếm, hiện tại, công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng, khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Mặt khác, việc cơi nới chuồng cọp và cơi nới thêm 01 tầng trên mái làm tăng tải trọng công trình, gây nguy hiểm và làm mất mỹ quan đô thị. Do đó điều kiện sống của 125 hộ gia đình tại đây bị giảm sút nghiêm trọng.

tp-1785910726572-2238106962084750172-2238106962084750172-69f46d7c4032fcacef994a8421158071.jpg
Người dân chỉ ra các hạng mục xuống cấp giăng khắp chung cư này

Trước tình trạng này, phường Hoàn Kiếm đưa ra phương án phá dỡ để xây chung cư mới, với 21 tầng nổi (3 tầng hầm), công trình có chiều cao khoảng 78m với tổng diện tích sàn tầng nổi khoảng hơn 16.000m2.

Dự kiến các hộ dân được tái định cư tại chỗ. Đối với các căn hộ tầng 1 tiếp giáp mặt đường Trần Quang Khải, Hàng Thùng, Hàng Tre, áp dụng hệ số bồi thường k=2 lần diện tích sử dụng căn hộ bị phá dỡ được ghi trong giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất qua các thời kỳ hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận này theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật nhà ở.

Đối với các căn hộ tầng 1 (quay mặt trong sân chung), áp dụng hệ số bồi thường k=1,5 lần diện tích sử dụng căn hộ bị phá dỡ.

1785898642321-1058297289355875068-1058297289355875068-46a614e59086357901f78d1675b1ed1f.jpg
Phối cảnh chung cư 23 Hàng Tre sau cải tạo. Ảnh: CĐT

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, hiện nay chung cư 23 Hàng Tre đã hoàn thành xong lập Quy hoạch tổng mặt bằng. Sau khi phê duyệt tổng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường lập Kế hoạch cải tạo, xây dựng; xin ý kiến UBND thành phố; sở Xây dựng; đăng tải dự thảo kế hoạch và trình UBND cho ý kiến trước khi phê duyệt.

Sau đó, phường sẽ tiến hành lựa chọn nhà đầu tư thực hiện nhà đầu tư thông qua hội nghị nhà chung cư; xác nhận biên bản lựa chọn nhà đầu tư...

Trần Hoàng
#dự án cải tạo chung cư cũ phố cổ #kế hoạch xây dựng tòa nhà 21 tầng #tái định cư cho cư dân chung cư cũ #phố cổ Hà Nội #Phường Hoàn Kiếm #Chung cư 23 Hàng Tre #Xây lại chung cư 23 Hàng Tre

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe