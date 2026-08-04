Nguồn lực tài chính của chủ đầu tư TDG Group được hiện thực hóa tại The Maris Vũng Tàu

Chủ đầu tư dự án The Maris Vũng Tàu đang tập trung nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bàn giao và vận hành dự án, đồng thời chủ động hoàn tất các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cơ cấu vốn gắn với chu kỳ đầu tư dài hạn

Từ mức vốn điều lệ 860 tỷ đồng vào cuối năm 2019, TDG Group nâng vốn lên 1.478,5 tỷ đồng vào tháng 11/2025. Theo cập nhật đăng ký doanh nghiệp ngày 6/3/2026, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên 1.848,4 tỷ đồng.

Như vậy, sau hơn 6 năm, doanh nghiệp đã bổ sung gần 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Việc gia tăng nguồn vốn diễn ra trong giai đoạn The Maris Vũng Tàu đẩy mạnh thi công, hoàn thiện và đưa các phân khu đầu tiên vào sử dụng.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025 đạt gần 1.454,3 tỷ đồng, tăng khoảng 80,9% so với kỳ trước. Mức tăng này chủ yếu đến từ việc chủ sở hữu tiếp tục bổ sung vốn vào doanh nghiệp, tạo thêm dư địa để triển khai dự án và củng cố hệ số an toàn tài chính.

Từ mức vốn điều lệ 860 tỷ đồng vào cuối năm 2019, TDG Group nâng vốn lên 1.478,5 tỷ đồng vào tháng 11/2025. Theo cập nhật đăng ký doanh nghiệp ngày 6/3/2026, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên 1.848,4 tỷ đồng.

Như vậy, sau hơn 6 năm, doanh nghiệp đã bổ sung gần 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Việc gia tăng nguồn vốn diễn ra trong giai đoạn The Maris Vũng Tàu đẩy mạnh thi công, hoàn thiện và đưa các phân khu đầu tiên vào sử dụng.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025 đạt gần 1.454,3 tỷ đồng, tăng khoảng 80,9% so với kỳ trước. Mức tăng này chủ yếu đến từ việc chủ sở hữu tiếp tục bổ sung vốn vào doanh nghiệp, tạo thêm dư địa để triển khai dự án và củng cố hệ số an toàn tài chính.

Phối cảnh dự án The Maris Vũng Tàu.

Theo dữ liệu doanh nghiệp cung cấp, toàn bộ quyền tài sản và dòng tiền hình thành từ dự án The Maris Vũng Tàu được sử dụng làm tài sản bảo đảm tại HDBank Chi nhánh Vũng Tàu. Đây là hình thức huy động vốn thường được áp dụng đối với các dự án bất động sản có quy mô lớn và thời gian đầu tư kéo dài.

Tổng giá trị định giá tài sản dự án được ghi nhận ở mức hơn 13.113 tỷ đồng, trong khi dư nợ tại HDBank khoảng 3.700 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết giá trị doanh thu phát sinh từ dự án đạt hơn 21.657 tỷ đồng.

Với quy mô 23 ha, bao gồm căn hộ, biệt thự, khách sạn và hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng, The Maris Vũng Tàu đòi hỏi nguồn vốn trung và dài hạn cho các hoạt động xây dựng, hoàn thiện hạ tầng và tổ chức vận hành.

Trong bối cảnh đó, quy mô nợ cần được đánh giá đồng thời với mức độ hình thành tài sản, khả năng tạo dòng tiền và tiến độ thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Việc vốn chủ sở hữu tăng, doanh nghiệp duy trì lợi nhuận và dự án có sản phẩm hoàn thành là những chỉ dấu cho thấy nguồn vốn đang từng bước được chuyển hóa thành tài sản thực tế.

Hoàn tất nghĩa vụ bảo hiểm xã hội và thuế

Theo danh sách do Bảo hiểm xã hội TP.HCM công bố, Công ty TNHH Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương (TDG Group) từng được ghi nhận chậm đóng bảo hiểm xã hội trong 6 tháng, với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Số liệu được tính đến hết ngày 30/6/2026 và cập nhật tình hình ủy nhiệm chi đến hết ngày 8/7/2026.

Trao đổi về nội dung này, đại diện TDG Group cho biết khoản chậm đóng phát sinh trong bối cảnh chu kỳ thanh toán trên thị trường kéo dài, dòng tiền có những biến động ngắn hạn, trong khi doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho quá trình xây dựng và hoàn thiện dự án.

Đến ngày 3/8/2026, chủ đầu tư đã hoàn tất đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm xã hội liên quan. Theo đại diện doanh nghiệp, việc chủ động cân đối nguồn lực và xử lý khoản chậm đóng nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động, đồng thời duy trì sự ổn định trong công tác quản trị và vận hành.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng cho biết đã hoàn thành 100% nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Nguồn lực được chuyển hóa thành tiến độ dự án

Ngày 17/7/2026, tháp căn hộ Alaric chính thức bắt đầu bàn giao đến những chủ nhân đầu tiên.

Cột mốc này cũng đánh dấu bước chuyển của The Maris Vũng Tàu từ giai đoạn phát triển xây dựng sang từng bước hình thành cộng đồng cư dân, vận hành tòa nhà và khai thác hệ thống tiện ích hiện hữu.

Tháp Alaric được bàn giao hoàn thiện nội thất nghỉ dưỡng.

Bên cạnh Alaric, các phân khu khác tại dự án tiếp tục được triển khai. Tháp Polaris đã hoàn thành cất nóc, trong khi Atlantic cùng các hạng mục cảnh quan, hạ tầng và tiện ích được thi công theo từng giai đoạn.

Nhìn tổng thể, bức tranh tài chính của TDG Group vẫn cần được theo dõi ở các yếu tố như cơ cấu nợ, nghĩa vụ trái phiếu và khả năng tạo dòng tiền trong dài hạn. Tuy nhiên, việc vốn chủ sở hữu tăng hơn 80%, vốn điều lệ được bổ sung, doanh nghiệp duy trì lợi nhuận, hoàn tất nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và đưa Alaric vào bàn giao cho thấy những chuyển biến theo hướng tích cực.