Lãi suất mua nhà neo cao do đâu?

TPO - Theo Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam (VIS Rating), nguyên nhân khiến lãi suất vay mua nhà tăng trở lại chủ yếu là chi phí huy động vốn của các ngân hàng gia tăng.



Áp lực từ lãi suất thả nổi

Đầu năm 2025, anh Trần Nam (38 tuổi, Hà Nội) vay gần 2 tỷ đồng để mua căn hộ, được hưởng lãi suất ưu đãi 6,5%/năm trong 12 tháng đầu. Tuy nhiên, sau khi hết thời gian ưu đãi, khoản vay được chuyển sang lãi suất thả nổi hơn 13%/năm.

"Tiền gốc và lãi mỗi tháng tăng thêm gần 8 triệu đồng so với trước. Thu nhập của hai vợ chồng không tăng tương ứng nên gia đình buộc phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu để ưu tiên trả ngân hàng", anh Nam chia sẻ.

Lãi suất vay mua nhà sau ưu đãi phổ biến 13-15% một năm, tăng mạnh so với năm ngoái đang tạo áp lực lên người mua nhà.

Trong khi đó, chị Đỗ Hằng (33 tuổi, Hà Nội) cho biết, đang vay khoảng 1,6 tỷ đồng mua nhà. Sau khi lãi suất ưu đãi kết thúc, mức lãi vay được điều chỉnh lên gần 14%/năm, khiến số tiền lãi phải trả hằng tháng tăng đáng kể.

"Ban đầu, tôi tính toán vẫn đủ khả năng trả nợ nhưng lãi suất tăng liên tục, khiến kế hoạch tài chính bị đảo lộn. Gia đình gần như không còn khoản tích lũy nào, vì phải dành phần lớn thu nhập để trả ngân hàng", chị Hằng nói.

Áp lực lãi suất cũng khiến một số người mua bất động sản hình thành trong tương lai phải tìm cách chuyển nhượng hợp đồng, để giảm gánh nặng tài chính, "thoát hàng" tránh rủi ro.

Đơn cử, tại một dự án căn hộ trên địa bàn phường Thanh Xuân, nhiều khách hàng mua nhà theo hình thức vay ngân hàng đang rao bán cắt lỗ hàng trăm triệu đồng trong bối cảnh lo ngại lãi suất thả nổi duy trì ở mức cao trong thời gian tới...

Thực tế này đang diễn ra khá phổ biến khi mặt bằng lãi suất vay mua nhà đang neo ở mức cao. Khảo sát quý II/2026 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS-IRE) cho thấy, lãi suất vay mua nhà hiện phổ biến ở mức 8,5-11%/năm trong thời gian ưu đãi. Sau đó, lãi suất thả nổi có thể lên tới 13-16%/năm, tùy chính sách của từng ngân hàng.

So với cùng kỳ năm trước, mặt bằng lãi suất đã tăng đáng kể. Nếu trong năm 2025, nhiều ngân hàng thương mại có vốn nhà nước triển khai các gói vay ưu đãi từ 5,5-6,7%/năm, cố định trong 12-24 tháng đầu, thì hiện nay mức phổ biến đã lên 8,2-10,8%/năm.

Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Trong nửa đầu năm 2026, lãi suất vay mua nhà phổ biến ở mức 12-14%/năm, một số khoản vay áp dụng lãi suất thả nổi lên tới 16%/năm. Mức này cao hơn khoảng 3 điểm phần trăm so với năm 2025 và gần 4 điểm phần trăm so với mặt bằng 8-11% của năm 2024.

Vì sao lãi suất khó giảm?

Không chỉ lãi suất tăng, khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập của người dân cũng tiếp tục nới rộng, khiến việc sở hữu nhà ở ngày càng khó khăn.

Theo VARS-IRE, người mua nhà để ở hiện nay buộc phải chuẩn bị nguồn vốn tự có lớn hơn trước, để hạn chế áp lực vay ngân hàng. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư chỉ lựa chọn những sản phẩm có thể tạo dòng tiền ngay từ hoạt động cho thuê hoặc khai thác kinh doanh, nhằm bù đắp chi phí lãi vay.

Chuyên gia khuyến nghị người mua nhà cần cân nhắc kỹ khả năng trả nợ trong dài hạn, tránh áp lực tài chính khi khoản vay bước vào giai đoạn thả nổi.

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản của PropertyGuru cho thấy, hơn 80% người mua nhà và nhà đầu tư chỉ sẵn sàng vay khi lãi suất dưới 9%/năm. Phần lớn người được khảo sát đánh giá mức lãi suất phù hợp, nằm trong khoảng 5-9%/năm và sẽ hạn chế hoặc ngừng sử dụng đòn bẩy tài chính nếu lãi suất vượt 11%/năm.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra, đa số người mua mong muốn tổng số tiền trả góp hằng tháng, gồm cả gốc và lãi, chỉ chiếm khoảng 20-40% thu nhập. Trong bối cảnh giá nhà và chi phí vốn đều ở mức cao, đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người có nhu cầu ở thực quyết định chờ đợi thay vì vội vàng ký hợp đồng.

Theo Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam (VIS Rating), nguyên nhân khiến lãi suất vay mua nhà tăng trở lại chủ yếu là chi phí huy động vốn của các ngân hàng gia tăng.

Sau giai đoạn duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ nền kinh tế, nhiều ngân hàng đã nâng lãi suất huy động nhằm thu hút tiền gửi, kéo theo chi phí vốn đầu vào tăng. Bên cạnh đó, định hướng kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản vẫn được duy trì, khiến mặt bằng lãi suất cho vay khó giảm sâu, dù nhu cầu vay mua nhà vẫn lớn.

Trong bối cảnh lãi suất thả nổi duy trì ở mức cao và giá nhà chưa có dấu hiệu giảm mạnh, các chuyên gia khuyến nghị người mua cần cân nhắc kỹ khả năng trả nợ trong dài hạn, không chỉ dựa trên mức lãi suất ưu đãi ban đầu mà phải tính đến kịch bản lãi suất sau ưu đãi, để tránh áp lực tài chính khi khoản vay bước vào giai đoạn thả nổi.