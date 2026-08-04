Gladia Heights - Khu căn hộ do Keppel và Khang Điền phát triển đạt kết quả bán hàng ấn tượng

Gladia Heights là khu căn hộ do Keppel và Khang Điền phát triển gồm 616 căn hộ và 23 căn thương mại dịch vụ, thuộc tổng thể cụm đô thị 60 ha nằm kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự Án đã được cấp Văn bản xác nhận đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai do Sở Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh cấp cùng đầy đủ hồ sơ pháp lý, bảo lãnh ngân hàng của Vietinbank theo quy định để mở bán.

Ngày 01/08/2026, Chủ đầu tư chính thức mở bán ra thị trường khoảng 500 căn hộ thuộc 2 tòa tháp. Ngay trong sự kiện, hơn 90% số căn hộ chào bán đã được khách hàng đặt mua thành công, với tổng giá trị giao dịch đạt gần 4.000 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ hoàn tất việc kinh doanh toàn bộ Dự Án trong khoảng 3 tháng tới theo đúng kế hoạch.

Khu căn hộ cao cấp ven sông Gladia Heights được Khang Điền hợp tác với Keppel (Singapore) phát triển (Hình phối cảnh)

Tọa lạc trên mặt tiền đường Võ Chí Công - tuyến giao thông huyết mạch kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Đông TP. Hồ Chí Minh, Gladia Heights sở hữu vị trí thuận lợi cùng thiết kế hiện đại và hệ thống hơn 60 tiện ích nội khu, đáp ứng nhu cầu an cư và nâng cao chất lượng sống của cư dân.

Bên cạnh lợi thế về vị trí và quy hoạch, Dự Án còn được đánh giá cao nhờ pháp lý hoàn chỉnh, được nhiều ngân hàng uy tín trong và ngoài nước tài trợ cho vay mua nhà như ngân hàng VietinBank, Vietcombank, BIDV, MB, OCB và Standard Chartered Bank. Chủ đầu tư triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sở hữu nhà ở.

Sau khi hoàn tất việc bán toàn bộ Dự Án, Công ty dự kiến thu về tổng doanh thu khoảng 6.000 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận mang lại khoảng 2.000 tỷ đồng sẽ được ghi nhận trong năm 2027 sau khi hoàn tất việc bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Trước đó, Keppel và Khang Điền đã mở bán thành công 226 sản phẩm biệt thự và nhà liên kế thuộc dự án Gladia by the Waters trong cùng khu đô thị. Toàn bộ khu biệt thự và nhà liên kế đã hoàn tất xây dựng và cảnh quan, đồng thời đã bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho những khách hàng đầu tiên chỉ sau 03 tháng kể từ thời điểm mở bán, khẳng định năng lực triển khai và uy tín của Chủ đầu tư.