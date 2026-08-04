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Chung cư có phải là tiêu sản?

Duy Quang

TPO - Nghị quyết 21 đề xuất hoàn thiện các quy định về niên hạn sử dụng công trình xây dựng lại chung cư khi hết thời hạn sử dụng. Điều đó khiến không ít người cho rằng, chung cư sẽ không còn là một tài sản để tích lũy lâu dài. Tuy nhiên, không có loại tài sản nào mặc định là tích sản hay tiêu sản mà là nó tạo ra giá trị như thế nào trong suốt vòng đời sở hữu.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực của Batdongsan.com.vn cho biết, một quan điểm nhận được nhiều sự quan tâm là từ nay “chung cư không còn là tích sản mà là tiêu sản”, đây là một góc nhìn đáng để phân tích và suy ngẫm.

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Chính chất lượng của dự án mới quyết định chung cư có phải là tiêu sản hay không.

Theo ông Tuấn, trên thực tế, Nghị quyết 21 đã đề xuất hoàn thiện các quy định về niên hạn sử dụng công trình, đồng thời tăng cường việc kiểm định, cải tạo và xây dựng lại chung cư khi hết thời hạn sử dụng. Điều đó khiến không ít người cho rằng, khi công trình có “tuổi thọ”, chung cư sẽ không còn là một tài sản để tích lũy lâu dài.

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa trên yếu tố đó để kết luận chung cư là “tiêu sản” thì có lẽ vẫn chưa phản ánh đầy đủ bức tranh của thị trường. Trong đầu tư, không có loại tài sản nào mặc định là tích sản hay tiêu sản. Điều quan trọng không phải tài sản đó là gì, mà là nó tạo ra giá trị như thế nào trong suốt vòng đời sở hữu.

Ông Tuấn khẳng định, dữ liệu thị trường đang kể một câu chuyện khác. Từ cơ sở dữ liệu giá của hơn 600 dự án chung cư mà Batdongsan theo dõi, có tới 594/626 dự án - tương đương 95% ghi nhận giá bán tin đăng trong quý II/2026 cao hơn cùng kỳ năm trước. Mức tăng giá trung bình đạt khoảng 22,5%, trong khi chỉ 29 dự án giảm giá so với 2025.

“Nếu nhìn từ góc độ hiệu quả đầu tư, rất khó để gọi một loại tài sản mà 95% dự án đều tăng giá trong một năm là tiêu sản. Không phải chung cư quyết định là tích sản hay tiêu sản, mà chính chất lượng của dự án mới quyết định điều đó”, ông Tuấn khẳng định.

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Tốc độ tăng giá của một số chung cư ở TPHCM. Dữ liệu thống kê của ông Đinh Minh Tuấn.

Giám đốc khu vực của Batdongsan.com.vn cho biết thêm, đã qua rồi thời mua chung cư nào cũng tăng giá. Thị trường đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh hơn. Dự án có vị trí tốt, hạ tầng hoàn thiện, quản lý vận hành tốt và nhu cầu ở thực lớn sẽ tiếp tục gia tăng giá trị. Ngược lại, những dự án xuống cấp, thiếu tiện ích hay mất lợi thế cạnh tranh sẽ ngày càng khó giữ giá.

“Khi thị trường phát triển, tài sản không còn tăng giá đồng loạt, mà giá trị sẽ thuộc về những dự án thực sự tốt. Đây cũng là điều đã diễn ra ở hầu hết các thị trường bất động sản phát triển trên thế giới. Đừng hỏi chung cư là tích sản hay tiêu sản. Hãy hỏi bạn đang sở hữu một dự án tốt hay không”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan nêu định hướng, giao đất có thời hạn lâu dài đối với đất xây dựng nhà ở thương mại để bán, ưu tiên chủ yếu là nhà chung cư. Trong đó, đối với chung cư xây dựng mới, sẽ quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, gắn với bảo đảm quyền tài sản, chủ sở hữu căn hộ chung cư được quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư theo quy định khi hết thời hạn.

Duy Quang
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