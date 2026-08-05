Chỉ 239 triệu nhận nhà: The Emerald Garden View mở rộng cơ hội an cư cho người trẻ

Chính sách thanh toán chỉ từ 239 triệu đồng đến thời điểm nhận nhà giúp The Emerald Garden View mở rộng cơ hội sở hữu căn hộ cho người trẻ. Cùng lợi thế hạ tầng đang tăng tốc, đặc biệt là Quốc lộ 13 và tuyến Metro số 2 Thủ Dầu Một – TP.HCM, dự án mang đến thêm lựa chọn an cư gắn với giá trị phát triển lâu dài.

Người trẻ tìm lời giải cho bài toán mua nhà

Sau gần 10 năm làm việc tại TP.HCM, chị Mai Trang (33 tuổi, phường Thủ Đức) quyết định tìm mua căn hộ để ổn định cuộc sống thay vì tiếp tục thuê nhà. Điều khiến chị cân nhắc nhiều nhất không phải là nhu cầu sở hữu mà là khả năng cân đối tài chính trong những năm đầu sau khi mua nhà.

"Gia đình trẻ luôn có rất nhiều khoản phải chi. Nếu phải thanh toán một khoản lớn ngay từ đầu thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của cả gia đình", chị Trang chia sẻ.

The Emerald Garden View thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình trẻ nhờ chính sách thanh toán từ 239 triệu đồng đến thời điểm nhận nhà.

Theo chị, sau khi tìm hiểu nhiều dự án, The Emerald Garden View là một trong những lựa chọn phù hợp nhờ phương thức thanh toán được thiết kế theo hướng giảm áp lực ban đầu.

"Điều tôi quan tâm nhất là cách thanh toán. Khi chỉ cần thanh toán từ 239 triệu đồng đến thời điểm nhận nhà, vợ chồng tôi vẫn có thể chủ động dành nguồn lực cho các kế hoạch khác như chăm lo cho con, tích lũy và dự phòng tài chính. Điều đó giúp quyết định mua nhà trở nên nhẹ nhàng hơn."

Ngoài bài toán tài chính, chị Trang cũng đánh giá cao lợi thế kết nối của dự án.

"Tôi làm việc tại TP.HCM nên thời gian di chuyển là yếu tố rất quan trọng. Dự án kết nối thuận tiện với Quốc lộ 13, khi Quốc lộ 13 hoàn thành mở rộng và tuyến metro đi vào hoạt động, việc di chuyển vào trung tâm TP.HCM chắc chắn sẽ nhanh chóng hơn."

Câu chuyện của chị Mai Trang cũng là tâm lý chung của nhiều người trẻ hiện nay. Thay vì chỉ tìm kiếm một căn hộ có mức giá phù hợp, họ mong muốn một sản phẩm có phương án thanh toán linh hoạt, môi trường sống chất lượng và khả năng gia tăng giá trị trong tương lai.

Chính sách tài chính đồng hành cùng người trẻ

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng giám đốc DKRS, nhu cầu mua nhà của người trẻ vẫn rất lớn, nhưng điều họ cần là một giải pháp tài chính phù hợp với khả năng tích lũy.

"Nhiều khách hàng trẻ có công việc ổn định và đủ khả năng trả góp hằng tháng, nhưng lại gặp khó khi phải chuẩn bị một khoản vốn lớn ngay từ đầu. Bên cạnh đó, chi phí vay mua nhà cũng là điều họ đặc biệt quan tâm. Vì vậy, chúng tôi xây dựng chính sách thanh toán theo hướng giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu để người mua có thể an tâm thực hiện kế hoạch sở hữu nhà ở."

Theo ông Tùng, với The Emerald Garden View, khách hàng chỉ cần thanh toán 239 triệu đồng, tương đương 15% giá trị căn hộ, đến thời điểm nhận nhà. Trong điều kiện lãi suất vay ngân hàng đang cao, chính sách hỗ trợ lãi suất lên đến 8%/năm giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính. Đối với khách hàng không vay, phương án thanh toán cố định chỉ 9 triệu đồng/tháng cũng tạo điều kiện thuận lợi để cân đối dòng tiền.

Ông Tùng cho rằng, một chính sách bán hàng chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng một sản phẩm có giá trị sử dụng rõ ràng và dư địa phát triển lâu dài.

"Người trẻ ngày nay không chỉ mua một căn hộ để ở mà còn quan tâm đến chất lượng sống của gia đình trong nhiều năm tới. Vì vậy, ngoài chính sách tài chính, họ còn nhìn vào vị trí, hạ tầng, tiện ích và chất lượng phát triển của dự án. Đó mới là những yếu tố tạo nên giá trị bền vững của bất động sản."

The Emerald Garden View tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh rộng 18m, kết nối nhanh với Quốc lộ 13 và hệ thống tiện ích hiện hữu như AEON Mall, Vincom Plaza, Lotte Mart, bệnh viện, trường học cùng các khu công nghiệp VSIP 1, Việt Hương và Đồng An.

Đặc biệt, dự án hưởng lợi trực tiếp từ tiến độ mở rộng Quốc lộ 13 – tuyến giao thông huyết mạch đang được đầu tư mở rộng lên 60m, quy mô 10–14 làn xe. Công tác giải phóng mặt bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực và dự án đang từng bước bước vào giai đoạn thi công các hạng mục chính. Khi hoàn thành, Quốc lộ 13 sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu vực phía Đông Bắc TP.HCM với trung tâm thành phố, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển cho toàn khu vực.

Từ The Emerald Garden View, cư dân cũng chỉ mất khoảng 3 phút kết nối đến tuyến Metro số 2 Thủ Dầu Một – TP.HCM trong tương lai. Cùng với tuyến đường ven sông Sài Gòn, hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao khả năng kết nối và gia tăng giá trị cho khu vực.

The Emerald Garden View sở hữu không gian thương mại, dịch vụ ngay trong khuôn viên, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích hằng ngày.

Song song với lợi thế hạ tầng, dự án được phát triển theo định hướng "sống xanh giữa lòng đô thị" với hơn 4.500m² không gian xanh và khoảng 60 tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe.

Điểm nhấn là tổ hợp hồ bơi có mặt nước trải dài 65m, bao gồm hồ bơi thư giãn, hồ jacuzzi và hồ bơi trẻ em. Riêng hồ bơi chính dài 40m được thiết kế để cư dân vừa có thể bơi lội, rèn luyện sức khỏe, vừa tận hưởng không gian thư giãn mỗi ngày.

Chính sách thanh toán từ 239 triệu đồng giúp người mua giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu, trong khi tiến độ triển khai Quốc lộ 13 và tuyến Metro số 2 Thủ Dầu Một – TP.HCM mở ra kỳ vọng về khả năng kết nối ngày càng thuận tiện. Cùng với không gian sống được đầu tư bài bản và hệ tiện ích hoàn chỉnh, The Emerald Garden View đang mang đến thêm lựa chọn cho những gia đình trẻ mong muốn sở hữu căn hộ vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa có nền tảng gia tăng giá trị theo sự phát triển của hạ tầng đô thị.