Dự án bất động sản đồng loạt 'hồi sinh' sau gỡ pháp lý

TPO - Sau nhiều năm "đắp chiếu" vì vướng mắc pháp lý, hàng loạt dự án bất động sản tại Hà Nội và TPHCM đang được tái khởi động. Trong bối cảnh nguồn cung chủ yếu vẫn nghiêng về phân khúc cao cấp, sức mua chậm, khơi thông dự án mới chỉ là điều kiện cần để thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng bền vững.

Hàng loạt dự án "đắp chiếu" trở lại đường đua

Sau nhiều năm đình trệ, dự án chung cư NO-11 tại Khu đô thị mới Dịch Vọng (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đã nhộn nhịp thi công trở lại. Đây là một trong những dự án từng gặp vướng mắc kéo dài do giải phóng mặt bằng, sự thay đổi của hệ thống pháp luật qua nhiều giai đoạn cũng như những bất cập trong bàn giao hạ tầng đã đầu tư trước đây.

Theo kế hoạch, dự án gồm tòa chung cư cao 32 tầng trên khu đất rộng khoảng 4.600 m2, có hai tầng hầm. Sau khi được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng vào cuối năm 2025, chủ đầu tư đang triển khai ép cọc, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2026, thi công phần ngầm từ tháng 6, lên cốt 0.00 vào cuối quý IV/2026 và mở bán trong quý I/2027.

Dự án NO-11 tại Khu đô thị mới Dịch Vọng (phường Cầu Giấy, Hà Nội) thi công trở lại sau khi được tháo gỡ pháp lý.

Không chỉ tại khu vực nội đô Hà Nội, nhiều dự án từng "ngủ quên" suốt nhiều năm cũng đang được đánh thức. Điển hình là dự án Noble Palace Riverside (nay đổi tên thành Noble Rivera) tại Phúc Thọ vừa chính thức khởi công trở lại sau gần hai thập kỷ đình trệ. UBND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2026 và cấp giấy phép xây dựng vào tháng 7/2026.

Theo quy hoạch, Noble Rivera sẽ phát triển thành đại đô thị sinh thái ven sông quy mô khoảng 400 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD, nằm trên hành lang sông Hồng - sông Đáy.

Tại TPHCM, làn sóng tái khởi động dự án cũng diễn ra mạnh mẽ. Sau hơn ba năm đình trệ bởi các vướng mắc pháp lý và khó khăn dòng vốn, dự án The Grand Manhattan của Novaland đang tăng tốc hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao và đưa sản phẩm trở lại thị trường. Dự án Shizen Home của Gotec Việt Nam cũng ghi nhận bước tiến quan trọng khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định và đang được xem xét gia hạn tiến độ, nhằm hoàn tất các thủ tục còn lại để đủ điều kiện triển khai và mở bán.

Trong khi đó, theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Victoria Village tại phường Cát Lái đang đẩy nhanh tiến độ bàn giao sau ba năm tháo gỡ pháp lý. Dự án rộng gần 4,3 ha với hơn 1.200 căn hộ, nhà phố và biệt thự được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung đáng kể cho khu Đông TPHCM.

Theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện vẫn còn khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp khó khăn với tổng nguồn vốn bị "chôn" hơn 3 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay các bộ, ngành và địa phương đã tháo gỡ cho hơn 1.000 dự án, góp phần khơi thông khoảng 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư.

Riêng tại TP HCM, kết quả tháo gỡ còn rõ nét hơn khi toàn bộ 838 dự án, công trình tồn đọng đã có hướng xử lý. Trong đó, 417 dự án được giải quyết dứt điểm để tái khởi động hoặc đưa vào khai thác...

Khơi thông dự án nhưng thị trường vẫn thiếu động lực từ sức cầu

Theo bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, cả nước có khoảng 98.000 sản phẩm nhà ở được chào bán, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Riêng nguồn cung mới đạt trên 70.000 sản phẩm, phản ánh tác động tích cực từ việc tháo gỡ pháp lý và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Tuy nhiên, bức tranh thị trường chưa thực sự sáng như kỳ vọng.

Tại Hà Nội, báo cáo của CBRE phản ánh sự thay đổi đáng chú ý của thị trường. Nguồn cung căn hộ trong nửa đầu năm đạt khoảng 16.600 căn - mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, thanh khoản không còn duy trì tốc độ như giai đoạn 2024-2025.

Trong quý II, thị trường chỉ ghi nhận hơn 5.800 giao dịch, tương đương khoảng 68% lượng căn hộ mở bán mới. Trong khi đó, giá sơ cấp bình quân tiếp tục tăng lên khoảng 95 triệu đồng/m2 do nguồn cung tập trung ở phân khúc cao cấp, với hơn 35% số căn hộ mới có giá trên 120 triệu đồng/m2.

Theo bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cấp cao CBRE Hà Nội, mặt bằng lãi suất và áp lực tài chính đang khiến người mua cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định xuống tiền. Thay vì sử dụng đòn bẩy tài chính mạnh như trước, nhiều khách hàng dành nhiều thời gian đánh giá khả năng trả nợ, mức giá cũng như triển vọng thị trường.

Chuyên gia nhận định, việc tháo gỡ pháp lý và tái khởi động hàng loạt dự án là bước đi quan trọng để khơi thông dòng vốn và cải thiện nguồn cung. Tuy nhiên, để thị trường bất động sản thực sự phục hồi bền vững, cần tiếp tục thúc đẩy phát triển nhà ở có giá phù hợp với nhu cầu thực.