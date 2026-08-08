'Áo xanh' dẫn nước sạch, điện sáng về miền biên viễn

Đưa nước sạch về bản Dao, Tày

Bản Lùng Doóc nằm vắt vẻo trên những sườn núi cao của xã Thanh Thủy. Để lên được đây, những con đường dốc, hẹp, nhiều đoạn đất trơn trượt là thử thách đầu tiên. Nhưng đó chưa phải là khó khăn lớn nhất mà đội hình Mùa Hè Xanh “Màu áo Tự hào Quản trị 2026” cảm nhận được.

Đội trưởng Vũ Đăng Dương – Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa Quản trị, Trưởng Ban Tổ chức chiến dịch vẫn nhớ những ngày đầu khảo sát. Nguồn nước sinh hoạt của bà con chủ yếu từ khe suối, hệ thống dẫn nước thô sơ, thường xuyên thiếu hụt vào mùa khô và mất vệ sinh khi mưa lũ. Tiếp cận nguồn nước sạch ổn định là mong mỏi lớn nhất của các hộ dân đồng bào Dao, Tày nơi đây. “Một bể nước sạch đã được chúng tôi xác định không chỉ là công trình trọng điểm trong chiến dịch, mà là mệnh lệnh từ trái tim”, anh Dương nói.

Đội sinh viên tình nguyện đã phối hợp tiến hành đo đạc, khảo sát địa hình phức tạp của bản để lựa chọn địa điểm, thiết kế bể. Tuy nhiên, từ bản vẽ đến thực tế là khoảng cách... ướt đẫm mồ hôi. Đường lên bản, xe tải chở vật liệu “chào thua”, không thể vào tận nơi. Đội đã phối hợp với đoàn viên thanh niên địa phương, chiến sĩ Đội sản xuất số 7 (Đoàn KT-QP 313), bà con trong bản lập thành các dây chuyền vận chuyển nguyên vật liệu. Từng bao xi măng nặng trĩu, từng xô cát, viên đá được chuyền tay nhau, vác trên vai, hay thồ bằng xe máy vượt qua những khúc cua tay áo.

Dưới cái nắng gắt của mùa hè miền núi, mồ hôi đẫm áo, nhưng không khí khẩn trương, sôi nổi rộn ràng trong các hiệp “thợ”, từ đào móng, trộn hồ, vận chuyển, xây trát… vang vọng khắp triền núi.

Sinh viên tình nguyện thực hiện công trình bể nước sạch ở bản Lùng Doóc. Ảnh: CTV

Công trình không chỉ giải quyết nhu cầu sinh hoạt cho 20 hộ dân bản mà còn mang lại sự thay đổi căn bản trong nhận thức về vệ sinh, môi trường; góp phần tiết kiệm thời gian, sức lực trong việc lấy nước.

Sau gần chục ngày thi công miệt mài, công trình bể nước sạch” dung tích 20m3 hiện hữu ở bản Lùng Doóc. Bể được thiết kế bằng bê tông cốt thép chắc chắn, kèm hệ thống lọc thô, kết nối trực tiếp với nguồn nước khe tự nhiên từ đỉnh núi cao bằng hệ thống ống dẫn HDPE chịu lực. Việc dẫn nước từ khe núi cao về bể tập trung giúp lắng lọc sạch sẽ và tạo áp lực tự chảy ổn định cho bà con sử dụng.

Ngày khánh thành, cả bản Lùng Doóc như mở hội, bà con dân bản tập trung từ sớm. Niềm phấn khởi hiện rõ trên từng nét mặt của người dân và những “áo xanh” xây dựng công trình, khi chứng kiến bể nước đi vào hoạt động.

Thắp sáng đường biên Nậm Ngặt

Mùa Hè Xanh của đội còn ghi dấu ấn ở thôn Nậm Ngặt nằm sát đường biên giới của xã Thanh Thủy.

Trước đây, khi mặt trời lặn xuống sau dãy núi, Nậm Ngặt chìm trong bóng tối tĩnh mịch, việc đi lại của bà con và công tác tuần tra của bộ đội biên phòng gặp rất nhiều khó khăn. Công trình “Thắp sáng đường biên” với 20 cột đèn đã được các áo xanh tình nguyện phối hợp thi công, lắp đặt tại tuyến đường chính và khu vực trọng điểm của thôn.

Công trình sử dụng hệ thống đèn LED năng lượng mặt trời thông minh, tự động bật khi trời tối và tắt/sạc pin khi trời sáng công suất 300w. Cột đèn bằng thép mạ kẽm chắc chắn, chịu lực và chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt vùng cao. Hoàn toàn không phụ thuộc vào lưới điện quốc gia, vừa tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài cho địa phương, vừa đảm bảo tính bền vững và thân thiện với môi trường.

"Áo xanh" tham gia thực hiện công trình "Thắp sáng đường biên" ở Nậm Ngặt. Ảnh: CTV

Khi những ngọn đèn đầu tiên bừng sáng, Nậm Ngặt như khoác lên tấm áo mới. Những đoạn đường đèo dốc nguy hiểm nay đã rõ lối đi.

Anh Vũ Đăng Dương cho biết: “Tuyến đường được thắp sáng không chỉ giữ gìn an ninh trật tự cho các hộ dân trong thôn mà còn hỗ trợ đắc lực cho lực lượng bộ đội biên phòng và lực lượng dân quân trong công tác tuần tra, kiểm soát khu vực đường biên, mốc giới vào ban đêm”.

Tham gia thi công các công trình, “thợ áo xanh” Lê Khánh Linh – sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh chia sẻ về những ngày mồ hôi ướt đẫm áo. Đó là những lúc mưa rào, cả đội cùng ôm bạt che móng bể nước ở Lùng Doóc; là những buổi nắng gắt chia nhau từng ca vác xi măng, chân tay lem luốc bùn đất nhưng miệng vẫn hát hò.

“Bà con thấy sinh viên làm mệt liền mang từng ấm nước chè xanh, vài củ khoai nướng ra tận nơi, rồi xắn tay vào gánh đá, xách nước. Đêm công trình thắp sáng đường biên hoàn thành, nhìn mấy em nhỏ trong thôn chạy nhảy dưới ánh đèn điện, tôi xúc động rơi nước mắt”, Linh bày tỏ.

Công trình "Thắp sáng đường biên" sử dụng năng lượng mặt trời. Ảnh: CTV

Học cách lớn lên từ lòng tri ân

Mùa Hè Xanh 2026 tại Thanh Thủy với 70 sinh viên tình nguyện từ Thủ đô, còn là hành trình giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu nước; đoàn kết dân tộc.

Trong chiến dịch, những trí thức trẻ đã có những trải nghiệm ý nghĩa tại nhiều “địa chỉ đỏ” như Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Điểm cao 469, Hang Dơi… để hiểu hơn về giá trị của hòa bình, độc lập. Đồng thời, góp sức lan tỏa tri thức và truyền cảm hứng học tập tới các em nhỏ qua những giờ học tiếng Anh giao tiếp, tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ năng số; hỗ trợ người dân về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến.

Lớp học về tiếng Anh giao tiếp của sinh viên tình nguyện tại xã Thanh Thủy. Ảnh: CTV

Với Lê Khánh Linh, những thu nhận trải nghiệm trong chiến dịch càng thêm đặc biệt khi lần đầu tham gia Mùa Hè Xanh, lần đầu đến với miền biên viễn. Linh chia sẻ, đứng trước hàng ngàn phần mộ tại Nghĩa trang Vị Xuyên, Điểm cao 468, tôi cảm nhận rõ thêm thiêng liêng hai tiếng “Tổ quốc”, giá trị của từng tấc đất biên cương để trân trọng hơn từng mỏm đá, ngọn núi…

Còn với Ngọc Diệp – thành viên tham gia hoạt động dạy học, tổ chức sinh hoạt hè, dấu ấn Mùa Hè Xanh còn là tiếng cười trong trẻo, nét rụt rè bẽn lẽn của buổi đầu, những bức tranh ngộ nghĩnh của các em nhỏ; tình quân dân nơi biên thùy… “Chuyến đi đến vùng đất biên cương lịch sử Vị Xuyên không chỉ giúp mình trưởng thành hơn trong kỹ năng sống, mà còn thắp sáng trong lòng mình ngọn lửa yêu thương, tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với cộng đồng”, Diệp nói.

“Từ việc kết hợp hài hòa giữa các phần việc hỗ trợ cộng đồng và các hoạt động tri ân hướng về nguồn cội, chuyến đi không chỉ mang lại giá trị thiết thực cho người dân bản địa mà còn trở thành trường học thực tiễn vô giá, giúp giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng sống và thắp sáng tinh thần cống hiến cho mỗi sinh viên” - Đội trưởng Vũ Đăng Dương cho biết.

Chiến dịch Mùa Hè Xanh “Màu áo Tự hào Quản trị 2026” do Liên Chi đoàn – Liên Chi hội khoa Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế Quốc dân) tổ chức, diễn ra từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 tại xã biên giới Thanh Thủy. Đội gồm 70 tình nguyện viên, trong đó nòng cốt là sinh viên của khoa Quản trị Kinh doanh, cùng nhiều tình nguyện viên đến từ khoa khác trong trường, cũng như ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

