Gieo sinh kế từ những vườn cây thanh niên

TPO - Sau vài năm được trao cây giống, nhiều "Vườn cây thanh niên" tại Đà Nẵng sinh trưởng tốt, có thể thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Thành công của mô hình này đang tiếp thêm động lực để thanh niên nông thôn mạnh dạn bám đất, khởi nghiệp nông nghiệp trên quê hương.

Hái những mùa quả ngọt

Trên mảnh vườn rộng khoảng 350 m2, những gốc ổi của chị Đinh Thị Thu Thanh (SN 2001, Tổ dân phố Tà Lang, phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) đang vào mùa thu hoạch, trĩu quả. Mỗi đợt, chị Thanh hái được 25 - 30 kg quả, bán với giá khoảng 30.000 đồng/kg.

Chị Đinh Thị Thu Thanh được trao tặng "Vườn cây thanh niên" từ năm 2023.

﻿Ảnh: Giang Thanh

Đây là “Vườn cây thanh niên” được Huyện Đoàn Hòa Vang (cũ) trao tặng vào năm 2023 với 40 cây giống. “Tôi chủ động đề xuất cây ổi bởi đây là giống cây dễ trồng, không cần quá nhiều kỹ thuật hay công chăm sóc, phù hợp với điều kiện địa phương”, chị Thanh cho biết.

Sau khi nhận cây giống, chị tiến hành cải tạo đất, xây lại tường rào, bón phân và kiên trì chăm sóc. Hơn hai năm sau, những cây ổi phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập đầu tiên.

“Đến nay, vườn ổi đã ra quả nhiều đợt, tạo thêm nguồn thu cho gia đình. Tôi thấy mô hình này rất hiệu quả, hỗ trợ giống cây tốt, dễ tìm đầu ra. Đặc biệt, việc kết hợp với các khu du lịch nông nghiệp – sinh thái trên địa bàn giúp tôi có đầu ra ổn định”, chị Thanh cho hay.

Đến nay, vườn ổi có thể thu hoạch mỗi năm vài vụ, mỗi vụ sản lượng từ 25 - 30 kg.

Sau 3 tháng chăm sóc, khu vườn rộng cả ngàn m2 của anh Mạc Như Bấc (SN 1991, thôn Hòa Phú, xã Hòa Vang) đang sinh trưởng tốt. 300 gốc măng cụt, vú sữa và sầu riêng đã bén rễ, phát triển ổn định. Ít ai biết được rằng, trước đó, nơi đây vẫn là khoảng đất chưa được khai thác hiệu quả.

Mô hình "Vườn cây thanh niên" do Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng anh Bấc với nguồn hỗ trợ từ Trung ương Đoàn sau quá trình khảo sát nhu cầu của thanh niên địa phương.

Trước đây, anh Bấc từng nhiều lần thử sức với nông nghiệp nhưng không thành công, nguồn vốn dần cạn nên chưa thể đầu tư trở lại.

"Các loại cây giống được trao tặng trên cơ sở nguyện vọng của tôi. Các loại cây đều phù hợp với điều kiện đất đai và thời tiết ở đây. Nhờ vậy, tôi có thêm cơ hội tận dụng diện tích đất vườn để phát triển kinh tế", anh Bấc nói.

Bên cạnh việc trao tặng cây giống, Đoàn xã cũng đồng hành, kết nối với chuyên gia để hỗ trợ trong quá trình trồng trọt, chăm sóc.

Trao "cần câu" để thanh niên bám đất, lập nghiệp

Theo anh Đinh Ngọc Hiếu - Bí thư Đoàn xã Hòa Vang, địa phương có nhiều diện tích đất đồi phù hợp phát triển cây ăn quả lâu năm. Vì vậy, việc hỗ trợ các mô hình “Vườn cây thanh niên” rất thiết thực, giúp thanh niên nông thôn có thêm sinh kế bền vững nhờ tận dụng tốt diện tích đất nông nghiệp của gia đình.

Thời gian qua, tổ chức Đoàn trên địa bàn Đà Nẵng triển khai hiệu quả mô hình "Vườn cây thanh niên".

Mô hình này được Đoàn xã duy trì hiệu quả, tạo sinh kế ổn định cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời, góp phần phủ xanh diện tích đất trống. Nhiều vườn cây sau thời gian chăm sóc đã phát triển tốt, bắt đầu cho thu hoạch, mang lại nguồn thu.

"Sau khi trao cây giống, Đoàn xã tiếp tục theo dõi quá trình phát triển của từng mô hình, kịp thời hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết. Thời gian tới, chúng tôi dự kiến tiếp tục hỗ trợ thêm các mô hình vườn cây sinh kế cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn", anh Hiếu cho biết.

Nhiều năm qua, Thành Đoàn Đà Nẵng và các tổ chức Đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả mô hình “Vườn cây thanh niên”, trao cần câu sinh kế cho thanh niên nông thôn, thanh niên khó khăn, thanh niên dân tộc thiểu số. Các loại cây giống được lựa chọn dựa trên nguyện vọng của thanh niên và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Không chỉ trao tặng cây giống, Thành Đoàn Đà Nẵng còn tập huấn, hướng dẫn cho thanh niên nông thôn, miền núi kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây trồng.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, ngoài việc trao cây giống, Thành Đoàn còn triển khai chương trình Tri thức trẻ tình nguyện chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho thanh niên địa phương.

Qua đó, nhiều thanh niên, đặc biệt ở khu vực nông thôn và miền núi, đã có thêm điều kiện phát triển kinh tế trên chính mảnh đất của gia đình, từng bước cải thiện thu nhập.

“Thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp sẽ tiếp tục vận động nguồn lực để hỗ trợ cây giống, chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của từng địa phương, góp phần đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập nghiệp và phát triển kinh tế bền vững”, anh Hùng nói.