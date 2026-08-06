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Giới trẻ

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Bộ Quốc phòng vinh danh 135 học sinh tiêu biểu trong toàn quân

Nguyễn Minh

TPO - Bộ Quốc phòng vinh danh 135 học sinh tiêu biểu, xuất sắc là con cán bộ, nhân viên trong Quân đội. Đây là những gương mặt có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, thể thao và các hoạt động xã hội.

Sáng 5/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tuyên dương học sinh tiêu biểu, xuất sắc là con cán bộ, nhân viên trong Quân đội lần thứ VI (giai đoạn 2022-2026); tôn vinh 135 gương mặt đại diện cho hàng chục vạn học sinh là con cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn quân có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện và cống hiến.

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Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trò chuyện với các học sinh tiêu biểu được vinh danh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đồng thời tiếp thêm động lực để cán bộ, quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Được tổ chức định kỳ, chương trình năm nay tiếp nối hành trình đã trải qua 5 kỳ tuyên dương với hơn 1.000 học sinh được vinh danh. Nhiều em trong số đó đã trưởng thành, trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên và có người tiếp bước cha mẹ khoác lên mình màu áo lính.

Video: Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng và các học sinh tiêu biểu chia sẻ ý kiến tại hội nghị.

Theo Bộ Quốc phòng, hiện toàn quân có hơn 288.000 học sinh là con quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng. Trong giai đoạn 2022-2026, nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, ngoại ngữ, tin học, văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Đội, tình nguyện, nhân ái và bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng, cho biết Đảng, Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để các thế hệ trẻ phát huy tài năng, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

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Quang cảnh hội nghị.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy chỉ huy các cấp trong toàn quân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Kết quả học tập của các em học sinh được vinh danh thể hiện sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống, khẳng định ý chí và nghị lực để có được những thành tích đặc biệt xuất sắc.

“Những phẩm chất tốt đẹp đó càng được đơm hoa kết trái trong sự yêu thương của gia đình, sự quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ em của nhà trường, thầy cô giáo và các cơ quan, đơn vị trong Quân đội”, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh.

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Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và biểu trưng vinh danh 135 học sinh tiêu biểu, xuất sắc.

Biểu dương những thành tích, kết quả học tập, rèn luyện của các em học sinh đã đạt được trong 5 năm qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em các cấp trong toàn quân cần tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực. Công tác truyền thông, giáo dục về thực hiện quyền trẻ em cần triển khai có chiều sâu, bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng; chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều hoạt động phù hợp với từng lứa tuổi học sinh…

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Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng trao thưởng 135 học sinh tiêu biểu, xuất sắc.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng mong các gia đình cán bộ, nhân viên trong Quân đội cần đề cao vai trò giáo dục trong gia đình. Đây là cơ sở nuôi dưỡng, bồi đắp, hình thành nhân cách cùng với tri thức; tạo điều kiện thuận lợi nhất để con em mình được học tập, tu dưỡng, rèn luyện một cách toàn diện.

“Thế hệ cha anh đã đánh đổi máu xương để đất nước được tự do, độc lập. Hôm nay, trong hòa bình, hội nhập và khát vọng vươn lên, trách nhiệm của các cháu là làm nên chiến thắng mới bằng tri thức, bản lĩnh, sáng tạo. Mỗi bước tiến bộ, trưởng thành của các cháu chính là tương lai của đất nước”, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhắn nhủ các em học sinh.

Nguyễn Minh
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