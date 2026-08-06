Cảnh báo 'xách hàng hộ người lạ' và ma túy trá hình kẹo, nước ngọt

TPO - "Chỉ cần một lần chủ quan, các em có thể trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho tội phạm ma túy" - thiếu tá Vũ Đình Thinh - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM (PC04), cảnh báo đến sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng trong Hội nghị triển khai mô hình "Trường học không ma túy" diễn ra sáng 6/8.

Sụp "bẫy" vì một lần chủ quan

Theo Thiếu tá Thinh, ma túy hiện nay không còn tồn tại dưới những hình thức quen thuộc mà được ngụy trang ngày càng tinh vi trong thuốc lá điện tử, bánh kẹo, thực phẩm nhập khẩu, đồ uống pha sẵn hay những mảnh tem giấy nhỏ. Chính sự biến tướng này khiến nhiều người trẻ mất cảnh giác, vô tình sử dụng hoặc tiếp tay cho hành vi phạm tội.

Thiếu tá Vũ Đình Thinh - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM (PC04) hướng dẫn sinh viên cách nhận diện ma túy. Ảnh: Anh Nhàn

Đáng chú ý, etomidate - chất vừa được bổ sung vào danh mục chất ma túy - thường bị pha trộn trong tinh dầu thuốc lá điện tử. Trong khi đó, LSD là chất gây ảo giác mạnh, thường được ngụy trang dưới dạng những mảnh tem giấy nhỏ dán lên lưỡi. Không chỉ vậy, các loại nước vui pha sẵn cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến người uống rơi vào trạng thái mê man, trở thành nạn nhân của các hành vi xâm hại.

"Chỉ với một lượng rất nhỏ ma tuý, người sử dụng có thể rơi vào trạng thái ảo giác, thậm chí gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh", thiếu tá Thinh nói.

Thận trọng khi xách hộ hành lý cho người lạ

Không chỉ cảnh báo về các loại ma túy thế hệ mới, vị thiếu tá công an còn chỉ ra nhiều hành vi mà sinh viên dễ cho rằng "không sao", nhưng thực tế có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

"Đừng nghĩ chỉ sử dụng ma túy mới vi phạm pháp luật. Chỉ một hành động tưởng như vô hại cũng có thể khiến các em phải chịu trách nhiệm hình sự", thiếu tá Thịnh cảnh báo đến sinh viên.

Theo Thiếu tá Thinh, pháp luật quy định rất nhiều hành vi "tiếp tay" cũng có thể dẫn đến án tù. Chẳng hạn, việc cho người khác mượn phòng trọ để sử dụng ma túy có thể bị xử lý về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng góp tiền mua ma túy để sử dụng, cho mượn căn cước công dân, tài khoản ngân hàng để giao dịch, hay thậm chí chuẩn bị loa, đèn, bật lửa, dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy đều có thể bị xem là hành vi tổ chức hoặc giúp sức.

Ma túy được ngụy trang trong thuốc lá điện tử hay bánh kẹo. Ảnh: Anh Nhàn

"Tội phạm về ma túy không chỉ xem xét hành vi mà còn xem xét ý thức chủ quan. Người trẻ biết đó là ma túy nhưng vẫn tham gia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", Thiếu tá Thinh nhấn mạnh.

Thiếu tá Thịnh dẫn chứng nhiều vụ án thực tế về những người trẻ vì cần tiền hoặc cả tin đã nhận vận chuyển hàng hóa với tiền công vài triệu đồng, để rồi phải trả giá bằng những bản án hàng chục năm tù, thậm chí tù chung thân. Có trường hợp chỉ vì nhận xách hộ một gói hàng để lấy 1,5 triệu đồng trả tiền trọ đã phải lĩnh mức án 20 năm tù.

Theo Thiếu tá Thinh, hiện Việt Nam đang quản lý 615 chất ma túy. Trong bối cảnh các chất cấm liên tục biến tướng, ngụy trang dưới nhiều hình thức mới, kỹ năng nhận diện và nói "không" với ma túy trở thành "lá chắn" quan trọng nhất đối với học sinh, sinh viên.

Bên cạnh việc nhận diện ma túy, thiếu tá Thinh cũng hướng dẫn sinh viên kỹ năng tự bảo vệ mình. Nếu phát hiện bạn bè sử dụng ma túy trong phòng trọ hoặc không gian chung, cần kiên quyết từ chối tham gia và rời khỏi địa điểm ngay để tránh bị xem là đồng phạm hoặc người giúp sức.

Khi lôi kéo hoặc phát hiện dấu hiệu liên quan đến ma túy, sinh viên cần chủ động chia sẻ với gia đình, thầy cô hoặc báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.