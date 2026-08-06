Bắc Ninh bố trí 190 tỷ đồng tiếp sức thanh niên khởi nghiệp

Không chỉ hỗ trợ vốn, Bắc Ninh đang xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp quy mô lớn dành cho thanh niên, từ đào tạo, cố vấn, kết nối doanh nghiệp đến tiêu thụ sản phẩm.

Ở tuổi đôi mươi, nhiều thanh niên mang trong mình những ý tưởng táo bạo nhưng lại phải dừng bước trước rào cản lớn nhất: thiếu vốn, thiếu kiến thức quản trị và thiếu người đồng hành. Không ít dự án khởi nghiệp chết yểu ngay từ khi còn nằm trên giấy vì người trẻ không biết bắt đầu từ đâu.

Chính vì vậy, Đề án Hỗ trợ thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2030 và những năm tiếp theo được xây dựng với tư duy hoàn toàn mới: không chỉ "cho vay vốn" mà tạo dựng cả một hệ sinh thái để thanh niên có thể khởi nghiệp, phát triển và đứng vững trên thị trường.

Thanh niên Bắc Ninh được hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp.

Theo đề án, mục tiêu lớn nhất là khơi dậy khát vọng lập thân, lập nghiệp, hun đúc tinh thần dám nghĩ, dám làm, phát huy sức sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, tạo thêm động lực để thế hệ trẻ chung tay xây dựng Bắc Ninh phát triển bền vững.

Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên Bắc Ninh đặt ra những chỉ tiêu rất cụ thể cho công tác hỗ trợ khởi nghiệp. Đến năm 2030, trên 80% đoàn viên, thanh niên sẽ được tuyên truyền, trang bị kiến thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; 100% cán bộ Đoàn chuyên trách làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp được đào tạo bài bản về kiến thức nền tảng.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cũng đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 120 mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ 1.000 thanh niên khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh, đồng thời tư vấn, trợ giúp pháp lý cho khoảng 10.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh do thanh niên làm chủ về đăng ký kinh doanh, chính sách thuế, tín dụng ưu đãi, tài chính toàn diện và đổi mới sáng tạo.

Không chỉ hỗ trợ các dự án mới, đề án còn hướng đến việc nâng cao chất lượng các doanh nghiệp đang hoạt động khi đặt mục tiêu hướng dẫn 150 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh của thanh niên tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững.

Đề án tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp.

Điểm tạo sức hút đặc biệt của đề án là chính sách hỗ trợ tài chính quy mô lớn. Bắc Ninh phấn đấu bố trí thêm 100 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Khi hoàn thành, tổng nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của tỉnh sẽ tăng lên 190 tỷ đồng vào năm 2030.

Nguồn lực này được kỳ vọng sẽ giúp nhiều thanh niên mạnh dạn biến ý tưởng thành hiện thực, đặc biệt là những người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên chấp hành xong án phạt tù hoặc thanh niên bị thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, phạm vi hỗ trợ của đề án không chỉ dành cho người trẻ Bắc Ninh. Những thanh niên từ địa phương khác nếu có nhu cầu khởi nghiệp lâu dài và cam kết gắn bó với Bắc Ninh từ 15 năm trở lên cũng thuộc đối tượng được xem xét hỗ trợ. Điều này cho thấy định hướng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo sức hút đối với các nhà sáng lập trẻ trên phạm vi cả nước.

Không dừng ở câu chuyện vốn, đề án xác định việc hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp mới là yếu tố quyết định. Theo đó, hằng năm tỉnh sẽ tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp sáng tạo, tạo sân chơi để tìm kiếm những dự án tiềm năng, đồng thời kết nối các ý tưởng xuất sắc với doanh nghiệp, quỹ đầu tư và nguồn vốn hỗ trợ.

Song song với đó là các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề về khởi nghiệp; các chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên và doanh nghiệp; hoạt động giao lưu giữa những doanh nhân thành đạt với các bạn trẻ đang khởi nghiệp nhằm chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng.

Một trong những điểm mới của đề án là chú trọng hỗ trợ sau khởi nghiệp. Các dự án tiềm năng sẽ được hỗ trợ đào tạo kỹ năng quản trị, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số, hoàn thiện mô hình kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường và tiếp cận chuỗi giá trị. Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh sẽ phát triển mạng lưới tư vấn pháp lý, kết nối doanh nghiệp, xây dựng các kênh phân phối sản phẩm để giúp các startup trẻ phát triển bền vững.

Đề án cũng khuyến khích phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, kinh tế số, kinh tế xanh, phát huy giá trị làng nghề truyền thống, khai thác tài nguyên bản địa và bảo tồn văn hóa gắn với phát triển kinh tế.

Trong bối cảnh Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, lực lượng thanh niên không chỉ là nguồn nhân lực mà còn là động lực đổi mới sáng tạo. Một đề án với mục tiêu rõ ràng, nguồn lực lớn và hệ sinh thái đồng bộ không chỉ mở thêm cơ hội lập nghiệp cho hàng nghìn người trẻ mà còn góp phần hình thành lớp doanh nhân trẻ năng động, sáng tạo, sẵn sàng chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.