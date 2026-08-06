160 thủ lĩnh Đội ở Bắc Ninh khép lại 5 ngày rèn ý chí, kỹ năng

Sau 5 ngày học tập, rèn luyện với cường độ cao, Trại huấn luyện Trần Quốc Toản tỉnh Bắc Ninh năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng 160 trại sinh.

Từ những bước chân hành quân trong màn sương sớm đến các bài học về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội, mỗi trải nghiệm đều góp phần tôi luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng cống hiến của những "Khăn hồng" tương lai.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc hành quân diễn ra từ rạng sáng, khi 160 trại sinh cùng vượt quãng đường dài khoảng 4 km. Hoạt động không chỉ giúp rèn luyện thể lực mà còn thử thách ý chí, tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết của mỗi học viên. Trong không khí mát lành của buổi sớm, từng bước chân đồng đều, từng lời động viên nhau hoàn thành chặng đường đã tạo nên hình ảnh đẹp về sức trẻ, sự bền bỉ và tinh thần đồng đội.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Hà Thái Sơn phát biểu bế mạc.

Ngay sau phần rèn luyện thể lực, các trại sinh tiếp tục bước vào chuỗi chuyên đề thực hành chuyên sâu về công tác Đội.

Ở chuyên đề "Nghi thức Đội và các yêu cầu đội viên", Thạc sĩ Hoàng Thu Hà – Ủy viên Hội đồng Huấn luyện Trung ương, Trưởng Bộ môn Phương pháp Công tác Thiếu nhi, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã trực tiếp hướng dẫn. Không chỉ truyền đạt kiến thức lý thuyết, giảng viên còn dành nhiều thời gian để các học viên thực hành các động tác nghi thức, đội hình, đội ngũ, giúp nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động Đội tại cơ sở.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Nam – Ủy viên Ban Thư ký, Trưởng Ban Phong trào Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh, Huấn luyện viên cấp I Trung ương đã mang đến chuyên đề "Kỹ năng tổ chức trò chơi lớn và hoạt náo thiếu nhi". Với phương pháp giảng dạy sinh động, giàu tính tương tác, các trại sinh được trực tiếp xây dựng kịch bản, điều hành trò chơi và xử lý các tình huống thực tế, tạo tiền đề để tổ chức hiệu quả các hoạt động dành cho thiếu nhi.

Ở chuyên đề "Dựng trại nhanh và ứng dụng nút dây trong đời sống hằng ngày", đồng chí Nguyễn Văn Tuân – Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ" đã hướng dẫn các kỹ năng dựng trại, sử dụng các loại nút dây và vận dụng vào thực tiễn. Đây là một trong những nội dung nhận được sự hưởng ứng sôi nổi bởi tính ứng dụng cao và yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên.

Khen thưởng các học viên trại huấn luyện.

Sáng 5/8, Trại huấn luyện Trần Quốc Toản tỉnh Bắc Ninh năm 2026 chính thức bế mạc trong không khí trang trọng và đầy tự hào. Dự lễ có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cùng đông đảo cán bộ phụ trách công tác Đội.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao bằng khen cho các thủ lĩnh Câu lạc bộ Khăn quàng đỏ; tuyên dương Top 10 trại sinh xuất sắc, trong đó Thủ khoa thuộc về Hoàng Thị Huế – Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tân Hưng; Á khoa 1 là Hoàng Văn Ngát – Trường TH&THCS Thanh Luận; Á khoa 2 là Nguyễn Thị Hằng – Trường THCS Mão Điền. Đồng thời, 160 trại sinh đều được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện.

Khép lại hành trình 5 ngày đầy thử thách, mỗi trại sinh không chỉ tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ mà còn trưởng thành hơn về bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc tập thể. Những bài học từ Trại huấn luyện Trần Quốc Toản sẽ trở thành hành trang quý giá để các cán bộ phụ trách Đội tiếp tục lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết, góp phần xây dựng phong trào thiếu nhi và công tác Đội tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển, xứng đáng với tinh thần của những "Khăn hồng" tiên phong trong thời kỳ mới.