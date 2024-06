Phòng chống ma túy là công việc phải làm thường xuyên, không ngừng nghỉ

TPO - Ngày 26/6 tại trường ĐH Văn Hiến (huyện Bình Chánh, TPHCM) đã diễn ra Chương trình hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2024 với sự tham gia của nhiều lãnh đạo, đại biểu và đông đảo đoàn viên thanh niên.

Chương trình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị tại TPHCM thực hiện với mục tiêu giáo dục và chỉ rõ về các tác hại của ma tuý, từ đó giúp cho các thế hệ trẻ nhận thức rõ sự nguy hiểm của ma túy, góp phần kéo giảm các tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Đến dự chương trình có Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Hồ Hải - Phó bí thư Thành ủy TPHCM; anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.

Chương trình mở đầu với lễ cắt băng khai mạc khai mạc triển lãm "Tác hại của ma túy". Triển lãm này được chia thành bốn phần chính, gồm: giới thiệu khái niệm và các loại ma túy phổ biến; minh họa tác hại của ma túy; những hậu quả nghiêm trọng của việc nghiện ma túy; và số liệu về công tác phòng chống ma túy tại Việt Nam.

Không khí của sự kiện thêm phần sôi nổi với các tiết mục văn nghệ chào mừng do Nhà Văn hóa Thanh niên biểu diễn, lan tỏa thông điệp “Say no to drugs” và “Bạn ơi hãy lánh xa ma túy".

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho rằng công cuộc phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp bách của cả hệ thống chính trị.

"Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn đây là dịp các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ cả nước phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện để chung tay đẩy lùi ma túy. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thống nhất nhận thức với nhau rằng đây là công việc phải làm thường xuyên, không ngừng nghỉ."”, anh Triết nhắn nhủ.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng đã trao quà cho những thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và những thanh niên hoàn lương, tiến bộ trên địa bàn TPHCM.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức hưởng ứng phòng chống ma túy, khẳng định quyết tâm và cam kết của các lãnh đạo và toàn thể thanh niên. Các đồng chí lãnh đạo cùng đông đảo đại biểu đã cùng nhau chạm tay lên màn hình để phát động các hoạt động phòng chống ma túy.

Ngay sau chương trình, Tổ Nhân dân tuần tra cùng với lực lượng Công an đã triển khai tuần tra trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn. Thiếu tá Đặng Văn Thắng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TPHCM cho biết: "Với sức trẻ của mình, tuổi trẻ TPHCM đã triển khai nhiều đợt cao điểm tham gia công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong đoàn viên, thanh thiếu nhi."

Trên địa bàn TPHCM, mô hình Tổ Nhân dân tuần tra tại các xã, phường, thị trấn do Đoàn Thanh niên Công an TPHCM phát kiến và hỗ trợ các địa phương thành lập đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm.