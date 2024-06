TPO - Ngày 24/6, tại Vĩnh Long, các Tỉnh Đoàn tổ chức Liên hoan Tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên Cụm Đồng bằng sông Tiền năm 2024.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Đỗ Công Tuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Tất Trình - Phó Trưởng phòng Tham mưu Cảnh sát, Văn phòng Bộ Công an. Đại diện thường trực 6 Tỉnh Đoàn trong Cụm Đồng bằng sông Tiền, cùng 400 đoàn viên, thanh niên.

Ma túy là vấn đề mang tính toàn cầu, cuộc chiến phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy vô cùng quyết liệt và đầy cam go. Tại Việt Nam, các cấp các ngành đã và đang không ngừng hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, với mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới triệt tiêu ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Anh Trần Công Khánh - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long cho biết, trong những năm qua, tuổi trẻ Cụm Đồng bằng sông Tiền luôn phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển kinh tế; củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nên phong trào thi đua yêu nước sôi nổi. Tuy nhiên, hiện các tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp và có xu hướng bùng phát trong giới trẻ. Những tệ nạn xã hội đã len lỏi vào đời sống của một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên.

“Tệ nạn xã hội gắn với tội phạm trong giới trẻ đang khiến dư luận xã hội lo ngại, trong đó, vấn đề nhức nhối nhất hiện nay chính là việc thanh thiếu niên sa vào tệ nạn ma túy, dẫn tới nhiều hệ lụy khôn lường”, anh Khánh nhấn mạnh.

Trước tình hình trên, tổ chức Đoàn các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên, đặc biệt trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Các hoạt động được tổ chức với các hình thức như: Sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, tổ chức Liên hoan, hội diễn lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức các phiên tòa giả định, tuyên truyền lưu động; phát huy hiệu quả các công cụ, phương tiện truyền thông của Đoàn như Website, truyền thanh, truyền hình, các trang mạng xã hội…

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về kiến thức, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên; Tổ chức chương trình Hành trình của niềm tin, chương trình thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương và các hoạt động an sinh xã hội gắn với các nội dung liên quan.

“Các hoạt động đã mang lại những kết quả tích cực, nhận thức pháp luật của thanh thiếu niên đã được nâng cao; ý thức, trách nhiệm, thái độ của đoàn viên, thanh thiếu niên với công tác phòng, chống tệ nạn ma túy đã có những chuyển biến rõ nét”, anh Khánh chia sẻ.

Tại liên hoan, các đơn vị cụm Đồng bằng sông Tiền trình diễn tiểu phẩm như: Tỉnh Đoàn Đồng Tháp với chủ đề về phòng, chống mua bán, vận chuyển ma túy khu vực tuyến biên giới; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long trình diễn về phòng, chống ma túy trong trường học; Tỉnh Đoàn Long An về phòng, chống ma túy trong thanh niên công nhân; Tỉnh đoàn Trà Vinh phòng, chống ma túy tại địa bàn khu dân cư; Tỉnh Đoàn Tiền Giang với nội dung giúp đỡ thanh thiếu niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng và Tỉnh Đoàn Bến Tre xoay quanh nội dung vận động thanh thiếu niên đi cai nghiện ma túy.