Tiếp sức thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại Bình Dương

TPO - Nhằm giúp các thí sinh hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thanh niên tại tỉnh Bình Dương đã ra quân tình nguyện hỗ trợ, trao học bổng toàn phần cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 26/6, anh Trương Chấn Sang – Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh vì cộng đồng (Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương) cho biết, hưởng ứng chương trình “Tiếp sức mùa thi” và chiến dịch “Hoa phượng đỏ” của Hội Sinh viên Việt Nam, đơn vị đã tổ chức chương trình Lễ xuất quân tình nguyện năm 2024.

Tại lễ xuất quân, ban tổ chức đã trao các suất học bổng nhằm động viên, khích lệ tinh thần các sĩ tử vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Ban tổ chức đã trao học bổng IELTS trị giá lên tới 900 triệu đồng cho 5 bạn có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2023-2024; trao 2 suất học bổng toàn phần cho 2 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Để giúp các thí sinh có thêm niềm tin, động lực, Tỉnh Đoàn Bình Dương thành lập nhiều đội hình tình nguyện sẵn sàng tiếp sức, hỗ trợ các sĩ tử trước, trong và sau kỳ thi quan trọng này. Tùy theo vị trí điểm thi, các thí sinh sẽ được tình nguyện viên chuẩn bị thức ăn nhanh như bánh mì, xôi… phục vụ.

Đội hình xe ôm miễn phí sẵn sàng phục vụ thí sinh từ nơi ở đến điểm thi và ngược lại, đảm bảo an toàn. Ngoài ra, để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, Ban Tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi bố trí các đội hình tình nguyện tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/6. Trong đó, chiều 26/6, các thí sinh sẽ tập trung sinh hoạt quy chế thi, ngày 27 và 28/6 là ngày thi chính thức, ngày 29/6 là ngày thi dự phòng. Ở kỳ thi tốt nghiệp năm nay, Bình Dương thuộc Hội đồng thi số 44 với 29 điểm thi, trong đó có 1 điểm thi dự phòng. Sở GD&ĐT Bình Dương điều động hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và trên 100 cán bộ chấm thi. Năm nay, Bình Dương có trên 15.200 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi, tăng hơn 1.000 thí sinh so với năm trước.