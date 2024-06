Bình Định lập 6 đội thanh niên tình nguyện cấp tỉnh tiếp sức mùa thi

TPO - Sáng 25/6, Tỉnh Đoàn Bình Định tổ chức lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2024, với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên.

Trong những năm qua, chương trình Tiếp sức mùa thi do Tỉnh Đoàn Bình Định phát động có sự tham gia của hàng nghìn sinh viên tình nguyện, qua đó đã hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực cho hàng triệu lượt thí sinh tham gia các kỳ thi trong toàn tỉnh.

Năm nay, chương trình Tiếp sức mùa thi cấp tỉnh thành lập 6 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 60 thành viên.

Cùng ngày, sau lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2024 được tổ chức tại TP. Quy Nhơn, tại 43 điểm thi trong toàn tỉnh cũng tiến hành ra quân.

Trong ngày hôm nay, các đội thanh niên tình nguyện sẽ được tập huấn để trang bị những thông tin, kỹ năng cần thiết, cũng như các số điện thoại liên lạc khi có tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, chuẩn bị các vật dụng, nước uống để vận chuyển đến các điểm thi.

Chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Bình Định cho hay, năm nay, ngoài triển khai các đội hình xe ôm miễn phí thì Tỉnh Đoàn cũng phối hợp với 1 đơn vị triển khai ứng dụng để gọi xe ôm công nghệ hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ ra quân, chị Nguyệt mong muốn các bạn tình nguyện viên với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, nhiệt tình, hết mình để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; làm sao để hỗ thí sinh, người nhà thí sinh được tốt nhất, mang lại những ấn tượng đẹp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cả tỉnh Bình Định có hơn 19.400 thí sinh tham gia tại 43 điểm thi; diễn ra từ ngày 26 - 29/6.

Chiều hôm qua (24/6), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại một số trường.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định, yêu cầu các điểm thi cần quan tâm tổ chức kỳ thi kỹ càng, chuẩn bị chu đáo, hướng tới kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; cần chuẩn bị đầy đủ các phương án dự phòng để xử lý kịp thời khi có vấn đề phát sinh; rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống điện, đèn, quạt… Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, y tế địa phương tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, điều tiết giao thông; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ; tạo mọi điều kiện để thí sinh dự thi di chuyển thuận lợi, an toàn trong mùa thi.