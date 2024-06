Sắc xanh tình nguyện xứ Lạng tiếp sức mùa thi

TPO - Sáng 6/6, trên địa bàn diễn ra môn thi đầu tiên (môn Văn) của Kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Lạng Sơn. Các tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm tại các điểm thi, sẵn sàng hỗ trợ, tiếp sức mùa thi.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ở tỉnh Lạng Sơn diễn ra từ ngày 6/6 đến 8/6 với trên 10000 thí sinh tại 23 điểm thi với tổng số 443 phòng thi (tăng 38 phòng thi so với năm 2023).

Không chỉ riêng tại điểm thi trên, các trường THPT nơi đặt điểm thi đều chủ động phối hợp với đoàn thanh niên các huyện, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2024 trên địa bàn; lập danh sách học sinh kèm theo số điện thoại của phụ huynh học sinh để liên hệ khi học sinh chưa có mặt tại điểm thi theo giờ quy định; phối hợp vận động xã hội hóa về cơ sở vật chất, đồ dùng, nước uống miễn phí để phát cho thí sinh và người nhà thí sinh; thành lập các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ chốt trực tại các điểm thi. Tại những địa điểm có nguy cơ mưa bão, lũ lụt cao, các đơn vị liên quan đều chủ động phương án cho học sinh có thể đi đến địa điểm thi.

Chị Lê Thuỳ Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho biết: Ngày từ đầu tháng 4/2024, Tỉnh Đoàn đã ban hành kế hoạch chương trình tiếp sức mùa thi. Chương trình được thực hiện với phương châm “liên kết địa bàn, liên kết lực lượng, liên kết cộng đồng”. Tỉnh Đoàn đã yêu cầu đoàn thanh niên các huyện, thành phố thành lập đội tình nguyện tiếp sức mùa thi tương ứng với các điểm thi. Mỗi đội tình nguyện có từ 20 - 25 thành viên chia nhau mỗi ca trực, túc trực trước các điểm thi sẵn sàng hỗ trợ thí sinh, phụ huynh khi cần. Thành viên các đội tình nguyện sẽ tập trung hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh liên quan đến kỳ thi; hỗ trợ các điều kiện đi lại, nước uống, ăn trưa cho thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi; vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi…

Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng công an hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi; chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khoẻ… của thí sinh. Hiện tại, đoàn thanh niên các huyện, thành phố đều đã sẵn sàng để thực hiện các hoạt động tiếp sức mùa thi, góp phần cùng ngành giáo dục đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn an toàn, chất lượng đề ra.