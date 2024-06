Hỗ trợ thí sinh dân tộc thiểu số hơn 500.000 đồng

TPO - Một số huyện ở tỉnh Lâm Đồng tăng cường công tác vận động để hỗ trợ các thí sinh thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, cư trú ở vùng sâu, vùng xa.

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024, Hội đồng thi tỉnh Lâm Đồng có 15.433 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 743 người so với năm 2023.

Toàn tỉnh có 39 điểm thi tại 12 huyện, thành phố. Các điểm thi đã được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu phục vụ kỳ thi, thuận lợi việc đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi.

Tổng số công chức, viên chức tại Lâm Đồng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi 2.730 người. Đoàn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Bộ GD&ĐT gồm 105 thành viên cũng đã có mặt tại Lâm Đồng để thực hiện nhiệm vụ bắt đầu từ ngày 26 đến hết 29/6.

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương phối hợp tích cực với ngành giáo dục; chủ động xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm... cho tổ chức kỳ thi; đẩy mạnh tuyên truyền về kỳ thi; tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, cư trú ở vùng sâu, vùng xa, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Đặc biệt, các huyện Đơn Dương và Lạc Dương hỗ trợ cho mỗi thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và con em đồng bào dân tộc thiểu số từ 500 đến 700.000 đồng; tổ chức xe đưa đón thí sinh đến tận điểm thi, bố trí ăn ở miễn phí cho thí sinh ngay tại khu bán trú, tại các phòng thi đều được đặt sẵn ly và bình nước uống.

Đối với cán bộ ở xa đến làm nhiệm vụ thi đều được bố trí nơi ăn ở chu đáo và tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ coi thi hoàn thành nhiệm vụ.

Được biết, tại huyện Lạc Dương, có 1 điểm thi duy nhất đặt ở Trường THPT Langbiang với 10 phòng thi và 4 phòng dự bị. Điểm thi này có 234 thí sinh là học sinh của các trường THPT Langbiang, Đạ Sar, Trường THCS-THPT Đạ Nhim và thí sinh tự do trên địa bàn dự thi.

Điểm thi đặt tại Trường THPT Hùng Vương (huyện Đơn Dương) có 13 phòng thi và có 4 phòng dự bị, đón 296 thí sinh đến dự thi.