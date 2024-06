Hoàn tất chuyển đề thi tốt nghiệp THPT ở Thanh Hóa

TPO - Sáng 26/6, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ở Thanh Hóa về các điểm thi an toàn.

Theo đó, cuối ngày 25/6, công tác giao, nhận, vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về 78 điểm thi ở Thanh Hóa đã hoàn tất.

Một số điểm thi ở xa, giao thông đi lại khó khăn như Trường THPT Mường Lát (cách TP Thanh Hóa gần 250 km),Trường THPT Quan Sơn (cách TP Thanh Hóa hơn 150km), Trường THPT Quan Hóa (cách TP Thanh Hóa gần 150 km) đã được lực lượng chức năng tính toán các phương án vận chuyển an toàn, hoàn tất công tác giao, nhận đề thi trong chiều 25/6.

"Thời tiết có mưa, cung đường di chuyển đồi dốc dài, tuy nhiên, không có sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển đề thi. Tại điểm thi Trường THPT Mường Lát có lực lượng phục vụ kỳ thi như: Thanh tra Bộ GD&ĐT; Thanh tra sở GD&ĐT Thanh Hóa; Y tế; Công an; Quân đội; cán bộ coi thi..." - ông Lê Việt Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 2 (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) là Điểm trưởng điểm thi Trường THPT Mường Lát, cho biết.

Tại điểm thi này, có 343 thí sinh (TS), trong đó có 291 TS của Trường THPT Mường Lát; 30 TS tự do và 13 TS của TTGDNN - GDTX Mường Lát. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho TS, nhà trường đã chuẩn bị nơi ăn, nghỉ cho các em ở Làng học sinh. Đồng thời, vận động các gia đình người dân ở vị trí gần điểm thi tạo điều kiện cho TS nơi xa đến đến ăn, nghỉ trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Ông Nguyễn Trọng Năm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn (Phó Điểm trưởng điểm thi Trường THPT Quan Sơn) cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại điểm thi này có 347 TS tham gia dự thi, trong đó 202 TS của nhà trường; 125 TS của Trường THCS&THPT Quan Sơn và 20 TS tự do. Khi đề được vận chuyển về đến điểm thi an toàn tuyệt đối, chúng tôi đã thực hiện công tác bảo vệ, bảo quản đề thi theo đúng trình tự quy chế và an toàn nhất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/6. Tại Thanh Hoá có gần 39.000 TS đăng ký dự thi tại 78 điểm thi.Hôm nay, theo kế hoạch, các TS sẽ đến các điểm làm thủ tục dự thi.