Chiến sĩ Công an Hà Nội hóa thân thành vũ công ở hội thao gây sốt

Trong phần thi tình huống tại hội thao của lực lượng Công an nhân dân, chiến sĩ Tạ Việt Hoàng (SN 2004, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 1) có màn hóa thân thành vũ công gây sốt trên mạng xã hội.

Mới đây, đoạn video ghi lại màn trình diễn của hai nam chiến sĩ trong phần thi tình huống của đoàn Công an TP Hà Nội tại Hội thao quân sự, võ thuật và thể dục thể thao Công an nhân dân năm 2026 thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội.

Trong đoạn video, hai nam chiến sĩ hóa thân thành vũ công, biểu diễn giữa không gian mô phỏng quán bar trước khi lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra.

Các chiến sĩ tham gia đóng vai trong phần thi tình huống tại Hội thao quân sự, võ thuật và thể dục thể thao Công an nhân dân năm 2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với những động tác uyển chuyển, nhịp nhàng và tự tin trước đông đảo khán giả, hai chàng trai trở thành gương mặt được mọi người tìm kiếm và nhận về nhiều lời khen.

Theo tìm hiểu, một trong hai chiến sĩ là hạ sĩ Tạ Việt Hoàng (SN 2004, quê xã Nội Bài, Hà Nội), đang công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 1, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên, Việt Hoàng cho biết, anh bất ngờ khi hình ảnh biểu diễn của mình được một đồng nghiệp ghi lại và gây sốt trên mạng xã hội.

"Trong phần thi tình huống của đoàn Công an TP Hà Nội, vai diễn của tôi chỉ phụ hoạ cho những người khác. Tôi hoá thân thành một vũ công biểu diễn trong quán bar và sẽ rời đi lúc lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra", anh kể.

Năm nay, đoàn Công an TP Hà Nội đưa đến phần thi tình huống màn biểu diễn tái hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí.

Màn hóa thân thành vũ công của nam chiến sĩ Việt Hoàng (người đứng trên bục) cùng đồng đội trong phần thi tình huống của Công an TP Hà Nội. Ảnh cắt từ video

Theo kịch bản, từ nguồn tin trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một quán bar hoạt động trái quy định và nghi có người sử dụng chất cấm.

Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra, chủ quán cùng một số đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng khống chế các đối tượng, bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại hiện trường.

Việt Hoàng cho biết, công việc của anh đòi hỏi sự tập trung cao độ khi thực hiện nhiệm vụ Ảnh: Nhân vật cung cấp

Để hoàn thành phần thi, gần 30 thành viên được lựa chọn từ các đơn vị dành hơn nửa tháng tập luyện, song song với đó vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Dù thể hiện được những động tác mềm mại và dẻo dai trên sân khấu, Việt Hoàng chưa từng được đào tạo bài bản về nhảy. Trước đó, anh chỉ tham gia các chương trình văn nghệ của đơn vị và Công an thành phố.

"Tôi tham khảo một số động tác trên mạng, nhảy theo bản năng và tự cảm nhận âm nhạc. Sau một buổi luyện tập, tôi có thể thực hiện thuần thục các động tác", chiến sĩ chia sẻ.

Theo Việt Hoàng, ý tưởng đưa hình ảnh vũ công biểu diễn vào phần thi được anh và một số đồng đội đề xuất nhằm tái hiện chân thực không gian quán bar, giúp tình huống trở nên sinh động và gần gũi với thực tế hơn.

"Nhận được lời khen của đồng đội, tôi cảm thấy rất vui. Khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người nhắn tin động viên khiến tôi có động lực tham gia Hội thao những năm tới", Việt Hoàng nói.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Việt Hoàng đi làm 2 năm trước khi tình nguyện nhập ngũ. Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã ước mơ khoác lên mình màu áo của lực lượng Công an nhân dân, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân.

Việt Hoàng vinh dự tham gia làm nhiệm vụ tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

﻿Ảnh: Nhân vật cung cấp



Quá trình rèn luyện trong môi trường kỷ luật giúp chàng trai cảm thấy bản thân ngày càng trưởng thành, sống có trách nhiệm và bản lĩnh hơn.

Hiện nay, ngoài thời gian huấn luyện, Việt Hoàng còn tham gia bảo vệ các đồng chí lãnh đạo và nhiều sự kiện quan trọng.

"Không chỉ đòi hỏi sự nhanh nhẹn, nghiêm túc, tính chất công việc yêu cầu mỗi chiến sĩ phải cẩn trọng, giữ sự tập trung cao độ. Chúng tôi không được phép để xảy ra bất cứ sai sót nào, dù là nhỏ nhất", anh nói.

Tối 1/8, tại Công viên Biển Đông, Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 với sự tham gia hơn 4.700 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại. Để đến vòng chung kết hội thao, ngay từ đầu năm Bộ Công an đã tổ chức vòng bảng ở 3 khu vực theo đúng nội dung chương trình đề ra. Qua đó đã tuyển chọn được 27 đội tuyển quân sự, võ thuật, 81 đội tuyển thể thao với hơn 4.700 vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu, tranh tài tại vòng chung kết ở các nội dung bắn súng vượt vật cản, võ thuật, bóng đá nam 7 người, chạy ứng dụng chiến sĩ công an khỏe, bơi ứng dụng, bơi vũ trang và bóng rổ… Ngay sau lễ khai mạc, chương trình biểu dương lực lượng Công an nhân dân đã diễn ra thu hút hàng nghìn người dân và du khách theo dõi. Chương trình gồm nhiều nội dung đặc sắc như biểu diễn kỹ thuật điều khiển ô tô, mô tô; biểu diễn kỵ binh; khí công, công phá; xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân; kỹ thuật vận động khắc phục vật cản kết hợp bắn súng ứng dụng và phá hủy mục tiêu giả định; cùng các phương án xử lý tình huống nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

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