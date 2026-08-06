Độc lạ Cà Mau: Cô dâu tặng cua đặc sản cho dàn bê tráp

TPO - Ngoài bao lì xì trả lễ (trả duyên) cho dàn bê tráp, cô dâu ở Cà Mau còn trả kèm theo cua sống - đặc sản nổi tiếng của quê nhà gái.

Ngày 6/8, chị Đỗ Ngọc Trâm (27 tuổi, ngụ xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) cho biết, rất bất ngờ khi đoạn clip ghi lại cảnh "trả lễ" dàn bê tráp trong lễ vu quy của mình bằng những con cua Cà Mau nhận được sự quan tâm, yêu thích từ cộng đồng mạng.

Clip ghi lại cảnh cô dâu Đỗ Ngọc Trâm cùng chú rể Mạch Sang (32 tuổi, ngụ xã Tân An, tỉnh Đồng Nai) trao cho mỗi bạn bê tráp một con cua sống để trả duyên. Con cua được cẩn thận buộc nơ đỏ. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hài hước, độc đáo này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận tích cực.

Cô dâu Đỗ Ngọc Trâm trao cho mỗi người bê tráp một con cua để trả duyên.

Chị Trâm cho biết, lễ vu quy diễn ra tại nhà gái vào ngày 2/8. Dàn bê tráp gồm 6 nam, 6 nữ và 1 phù rể, phần lớn là bạn bè, đồng nghiệp của hai vợ chồng từ TPHCM và các tỉnh khác về Cà Mau tham dự.

Để tạo điểm nhấn vui vẻ và lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ trong ngày trọng đại, cô dâu đã nghĩ ra ý tưởng dùng cua để trả lễ, bên cạnh bao lì xì truyền thống. "Mình sinh ra và lớn lên ở Cà Mau, gắn bó với con tôm, con cua từ nhỏ. Chính con tôm, con cua từ vuông của cha mẹ đã nuôi mình khôn lớn. Vì vậy, mình muốn giới thiệu đặc sản quê hương đến bạn bè xa, như một lời tri ân gửi đến sản vật quê nhà", chị Trâm chia sẻ.

Được biết, chị Trâm và anh Sang đều đang là giáo viên làm việc tại TPHCM, quen nhau hơn 2 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Cả hai cho biết hoàn toàn bất ngờ vì clip do bạn bè quay lại và đăng tải lên mạng lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình đến vậy.