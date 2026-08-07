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Đưa Bình dân học vụ số tới vùng biên

Lưu Trinh

TPO - Tỉnh Đoàn Quảng Trị ra mắt đội hình tình nguyện viên “Bình dân học vụ số vùng biên” kết nối tới 15 xã biên giới nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong hỗ trợ người dân khu vực biên giới tiếp cận công nghệ số, nâng cao kỹ năng số.

Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu cho biết, đội hình tình nguyện viên “Bình dân học vụ số vùng biên” được thành lập nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong hỗ trợ người dân khu vực biên giới tiếp cận công nghệ số, nâng cao kỹ năng số, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, dịch vụ số.

Đây được xem là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Đề án “Tuổi trẻ Quảng Trị đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030” và phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

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Chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị (thứ 3, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm đội hình tình nguyện viên “Bình dân học vụ số vùng biên”.

“Chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong đồng hành cùng thanh thiếu nhi và nhân dân tại các xã biên giới tiếp cận công nghệ số, hiểu sâu sắc và làm chủ công nghệ thông qua nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn tại cơ sở”, chị Thu nói.

Chị Thu đề nghị Ban Chủ nhiệm và các thành viên đội hình bám sát địa bàn, nắm chắc nhu cầu của người dân; triển khai phương châm “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn các kỹ năng thiết thực như sử dụng điện thoại thông minh, dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Các tình nguyện viên có nhiệm vụ thường xuyên cập nhật kiến thức về nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin để nâng cao hiệu quả hỗ trợ tại cơ sở.

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Đội hình tình nguyện viên “Bình dân học vụ số vùng biên” tỉnh Quảng Trị.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã công bố Quyết định thành lập đội hình tình nguyện viên “Bình dân học vụ số vùng biên” tỉnh Quảng Trị năm 2026 gồm 33 thành viên; trao Quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm.

Chị Ngô Viết Phương Nhung - Chủ nhiệm đội hình tình nguyện viên “Bình dân học vụ số vùng biên” tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn các địa phương để triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân khu vực biên giới.

Lưu Trinh
#phát triển kỹ năng số cho người dân vùng biên #hoạt động tình nguyện hỗ trợ công nghệ số #đào tạo sử dụng dịch vụ số trong cộng đồng #đề án đồng hành thanh thiếu nhi giai đoạn 2025-2030 #chuyển đổi số và an toàn thông tin tại khu vực biên giới #Bình dân học vụ số #Tỉnh Đoàn Quảng Trị

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