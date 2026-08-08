Đột phá thể chế - Hợp lực công tư để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế

TPO - Phiên đối thoại không chỉ lắng nghe ý kiến từ thực tiễn, mà quan trọng hơn là cùng kiến tạo các giải pháp, tăng cường sự đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Ngày 7/8, tại TP.Đồng Nai, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức Phiên đối thoại địa phương thứ 20 của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026.

Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội doanh Nhân trẻ Việt Nam.

Theo ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội doanh Nhân trẻ Việt Nam, vấn đề trọng tâm của Đồng Nai trong giai đoạn tới không chỉ là thu hút thêm bao nhiêu dự án, mà là mỗi dự án tạo ra thêm bao nhiêu giá trị cho nền kinh tế địa phương; không chỉ là có thêm nhà máy, mà là doanh nghiệp Đồng Nai tham gia được đến đâu trong chuỗi cung ứng, tiếp nhận được công nghệ gì và trưởng thành như thế nào sau mỗi làn sóng đầu tư.

Đó là sự chuyển dịch từ thu hút đầu tư sang tổ chức chuỗi giá trị. Một tập đoàn lớn đến đầu tư có thể tạo ra hàng nghìn việc làm. Nhưng nếu xung quanh tập đoàn đó hình thành thêm hàng trăm doanh nghiệp cung ứng của Việt Nam, các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu, dịch vụ logistics, tài chính và công nghệ, giá trị để lại cho địa phương sẽ lớn hơn rất nhiều.

Hình thành những liên kết kinh tế thực chất

Ông Đặng Hồng Anh cho biết thêm, trong giai đoạn phát triển mới, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xác định mình không chỉ là nơi tập hợp doanh nhân, mà phải trở thành một nền tảng kết nối nguồn lực cho doanh nghiệp.

Phiên đối thoại mở giữa lãnh đạo Đồng Nai, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các chuyên gia.

"Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với chính quyền và các tổ chức doanh nghiệp tại Đồng Nai để thúc đẩy ba nhóm hoạt động: kết nối doanh nghiệp địa phương với doanh nghiệp đầu chuỗi và doanh nghiệp FDI; mở rộng xúc tiến thương mại trong hệ thống doanh nhân trẻ cả nước; kết nối chuyên gia, công nghệ, nguồn vốn và các mô hình quản trị mới cho doanh nghiệp" - ông Đặng Hồng Anh chia sẻ.

Ông Đặng Hồng Anh bày tỏ, với mạng lưới doanh nhân trẻ trên toàn quốc, Hội mong muốn cùng Đồng Nai hình thành những liên kết kinh tế thực chất trong vùng Đông Nam bộ.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh, mỗi địa phương có thể phát huy thế mạnh riêng, nhưng phải kết nối để tạo thành một không gian sản xuất, logistics, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và tiêu dùng thống nhất.

Sân bay Long Thành trở thành động lực phát triển kinh tế mới của TP.Đồng Nai và kinh tế vùng.

Đó chính là tinh thần “Hợp lực công tư”: chính quyền không làm thay doanh nghiệp; doanh nghiệp không chỉ chờ đợi chính sách. Mỗi bên phát huy đúng vai trò và cùng chịu trách nhiệm về kết quả phát triển.

Tại sự kiện nhiều tham luận với những góc nhìn toàn diện về bối cảnh kinh tế, xu hướng chính sách và những định hướng quan trọng đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.

Với tinh thần "Đột phá thể chế - Hợp lực công tư", phiên đối thoại không chỉ lắng nghe ý kiến từ thực tiễn, mà quan trọng hơn là cùng kiến tạo các giải pháp, tăng cường sự đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai trong giai đoạn mới.

Đồng Nai đang hỗ trợ tối đa cơ chế, chính sách để thu hút doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Niềm tin mới giữ doanh nghiệp ở lại và phát triển lâu dài

Tại buổi đối thoại mở giữa đại diện các sở, ngành thành phố Đồng Nai, các chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp đã làm rõ nhiều ý kiến, sáng kiến và đề xuất từ cộng đồng doanh nghiệp như: Hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh; Phát huy và kết nối hiệu quả các nguồn lực cho phát triển doanh nghiệp; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh; Phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng thị trường.

Phiên đối thoại đã ghi nhận những đề xuất có giá trị thực tiễn và các sáng kiến mang tính đột phá, qua đó góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của thành phố Đồng Nai trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Kim Long - Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đồng Nai phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Kim Long - Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đồng Nai cho rằng, hạ tầng tốt sẽ đưa doanh nghiệp đến với một địa phương nhưng sự minh bạch, chất lượng điều hành và niềm tin mới giữ doanh nghiệp ở lại và phát triển lâu dài.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với chính quyền TP.Đồng Nai. "Chúng tôi xác định chính quyền không chỉ làm nhiệm vụ quản lý, mà phải thực sự chuyển mạnh sang vai trò kiến tạo, phục vụ, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng doanh nghiệp", ông Long nói.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, ông Long cho biết, thành phố mong các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, đầu tư cho công nghệ, nguồn nhân lực và thương hiệu; chấp hành tốt pháp luật, quan tâm đời sống người lao động, bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với cộng đồng.

"Chính quyền kiến tạo không có nghĩa là làm thay doanh nghiệp. Chính quyền sẽ mở đường, tháo gỡ rào cản và tạo môi trường thuận lợi, còn doanh nghiệp phải tiến lên bằng năng lực, sự sáng tạo, tính chuyên nghiệp và khát vọng của chính mình" (Ông Nguyễn Kim Long - Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đồng Nai).