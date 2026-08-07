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Giới trẻ

Chi tiền triệu làm bánh Trung thu bình hoa đẹp như tác phẩm nghệ thuật

Gia Linh

TPO - Kết hợp bánh nướng Trung thu với nghệ thuật nặn tò he, Nguyễn Thị Thùy Dương (31 tuổi, Hà Nội) tạo nên những bình hoa có thể ăn được. Ba tác phẩm được hoàn thiện sau hơn 3 tháng thử nghiệm với tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng.

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Mỗi dịp Trung thu, Nguyễn Thị Thùy Dương (31 tuổi, Hà Nội) lại dành thời gian sáng tạo những mẫu bánh mới từ chất liệu truyền thống. Năm nay, cô cùng các cộng sự gây bất ngờ khi làm 3 chiếc bánh Trung thu hình bình hoa với kích thước gần như thật, kết hợp giữa bánh nướng và nghệ thuật nặn tò he.
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Ba tác phẩm gồm bình sen, bình ly và bình hoa chuối, cao khoảng 20-30cm. Khi cắm hoa hoàn chỉnh, mỗi bình đạt chiều cao 50-60cm, khiến nhiều người thoạt nhìn lầm tưởng là bình hoa thật. Theo Thùy Dương, nhóm luôn ưu tiên khai thác các chất liệu văn hóa truyền thống trong những sản phẩm sáng tạo.
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"Năm nay, chúng mình muốn kết hợp thêm một chất liệu di sản khác của Việt Nam là bột tò he (bột con giống). Từ đó, nhóm nảy ra ý tưởng kết hợp bánh nướng Trung thu với bột tò he để tạo nên những bình hoa độc đáo", Thùy Dương chia sẻ.
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Để hiện thực hóa ý tưởng, nhóm mất hơn 3 tháng nghiên cứu và thử nghiệm, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 7. Thách thức lớn nhất là tìm ra cách tạo chiếc bình bằng bánh Trung thu có thể đứng vững, không nứt hoặc biến dạng sau khi nướng.
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Phần bình được làm hoàn toàn từ bánh nướng nhân đậu xanh kết hợp trứng muối. Trong khi đó, phần hoa sử dụng bột tò he nhưng được điều chỉnh công thức bằng cách bổ sung mạch nha để tăng độ dẻo, giữ ẩm và giúp bột có thể cán mỏng hơn so với cách làm truyền thống. "Công đoạn làm phần bình cũng tương tự làm bánh Trung thu thông thường. Chúng mình tạo hình phần nhân đậu xanh trước, sau đó bọc lớp vỏ bánh nướng bên ngoài rồi đưa vào lò. Với bột tò he, nhóm cán thật mỏng thành từng mảng lớn, cắt thành từng cánh hoa, đợi khô rồi mới ghép lại thành bông", Thùy Dương cho biết.
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Dù đều là những chất liệu quen thuộc, việc kết hợp bánh Trung thu và bột tò he khiến cả nhóm phải thử nghiệm liên tục suốt hơn 3 tháng, riêng bông sen mất gần 3 tháng để hoàn thiện.
Theo Dương, nhóm sử dụng lò nướng thông thường nhưng phải thử nhiều mẻ, liên tục điều chỉnh thời gian và cách nướng để chiếc bình không nứt hay biến dạng. Tổng chi phí thực hiện 3 tác phẩm khoảng 10 triệu đồng, chủ yếu dành cho nguyên liệu, còn nhiều dụng cụ được tận dụng sẵn.
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Do có kích thước lớn, những chiếc bánh được bảo quản trong không gian kín, sử dụng gói hút ẩm và hạn chế côn trùng. Sau gần một tháng hoàn thành, các tác phẩm vẫn giữ được hình dáng gần như nguyên vẹn và hiện được trưng bày tại nhà.
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Khi hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người tưởng đây là bình hoa nghệ thuật﻿ hoặc hoa thật, không tin đó là bánh Trung thu có thể ăn được. Dù nhận được nhiều lời hỏi mua, nhóm vẫn từ chối vì ngay từ đầu không hướng đến mục đích kinh doanh.
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"Cũng có nhiều người hỏi mua, nhưng ngay từ đầu chúng mình đã xác định không làm vì mục đích thương mại. Những sản phẩm này chỉ để trưng bày, thỏa mãn đam mê﻿ và lan tỏa tình yêu với các giá trị truyền thống nên nhóm không bán cũng như không định giá", cô chia sẻ.
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Thùy Dương hy vọng trong những mùa Trung thu tiếp theo, nhóm sẽ tiếp tục có thêm thời gian và ý tưởng mới để đưa các chất liệu văn hóa truyền thống vào những sản phẩm sáng tạo, góp phần đưa di sản Việt đến gần hơn với giới trẻ.
Gia Linh
#bánh trung thu #nghệ thuật #thủ công #trung thu #bình hoa #tò he #đồ thủ công #bánh đậu xanh trứng muối

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