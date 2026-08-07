Chi tiền triệu làm bánh Trung thu bình hoa đẹp như tác phẩm nghệ thuật

Theo Dương, nhóm sử dụng lò nướng thông thường nhưng phải thử nhiều mẻ, liên tục điều chỉnh thời gian và cách nướng để chiếc bình không nứt hay biến dạng. Tổng chi phí thực hiện 3 tác phẩm khoảng 10 triệu đồng, chủ yếu dành cho nguyên liệu, còn nhiều dụng cụ được tận dụng sẵn.
Theo Dương, nhóm sử dụng lò nướng thông thường nhưng phải thử nhiều mẻ, liên tục điều chỉnh thời gian và cách nướng để chiếc bình không nứt hay biến dạng. Tổng chi phí thực hiện 3 tác phẩm khoảng 10 triệu đồng, chủ yếu dành cho nguyên liệu, còn nhiều dụng cụ được tận dụng sẵn.