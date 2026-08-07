Chi tiền triệu làm bánh Trung thu bình hoa đẹp như tác phẩm nghệ thuật

TPO - Kết hợp bánh nướng Trung thu với nghệ thuật nặn tò he, Nguyễn Thị Thùy Dương (31 tuổi, Hà Nội) tạo nên những bình hoa có thể ăn được. Ba tác phẩm được hoàn thiện sau hơn 3 tháng thử nghiệm với tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng.