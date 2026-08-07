Hà Nội hoàn thành giải phóng mặt bằng 6/7 cầu vượt sông Hồng

TPO - Theo báo cáo, đến nay TP Hà Nội đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 6/7 cầu và đang tiếp tục thực hiện để hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng dự án cầu Trần Hưng Đạo.

Ngày 7/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Trưởng ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo nhằm rà soát, đánh giá tiến độ công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông. Ảnh: PT.



Báo cáo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, đối với nhóm 7 cầu vượt sông Hồng, đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 6/7 cầu và đang tiếp tục thực hiện để hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng dự án cầu Trần Hưng Đạo.

Đối với các tuyến đường giao thông nhằm xử lý điểm nghẽn ùn tắc giao thông, thành phố đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 9 dự án.

Cụ thể, gồm: Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Dự án đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70; Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh; Dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hoà Bình (xã Hòa Lạc, xã Yên Xuân); Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam (Vĩnh Hưng, Tương Mai, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai); Tuyến đường 40m phía Bắc khu đô thị Nam Thăng Long (phường Phú Thượng); Dự án đường Tây Thăng Long, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng trên địa bàn phường Đông Ngạc; Dự án đường Tây Thăng Long, đoạn từ đường vành đai 3,5 đến đường kênh Đan Hoài trên địa bàn xã Ô Diên.

Các dự án thành phố đang tập trung thực hiện gồm: Dự án đường Vành đai 2,5 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 13 đoạn, hiện đang nghiên cứu đề xuất thực hiện 1 đoạn từ Ciputra đến An Dương Vương (Phú Thượng); Dự án đường Vành đai 3 (trên địa bàn các xã: Phúc Thịnh, Đông Anh, Thư Lâm); Đường Vành đai 3,5; quốc lộ 6 (đoạn Ba La - Xuân Mai); tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn từ đường Vành đai 3 đến đường Giải Phóng (phường Định Công); Dự án nâng cấp, cải tạo đường 70...

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn, quan trọng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đánh giá công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án, công trình trọng điểm thời gian qua triển khai đạt kết quả rất tốt và tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tăng trưởng hai con số của thành phố.

Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu, từ nay đến cuối năm, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm theo kế hoạch, qua đó tiếp tục góp phần vào tăng trưởng hai con số.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tiếp tục rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm của thành phố để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đáp ứng kế hoạch đề ra.

Liên quan đến cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu UBND thành phố tiếp tục rà soát, chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách mang tính tổng thể, đáp ứng quyền lợi của người dân và bảo đảm sự công bằng, đúng quy định pháp luật.

Đối với công tác chuẩn bị quỹ nhà, quỹ đất tái định cư, theo ông Nguyễn Trọng Đông, phải chủ động, đi trước một bước và bảo đảm bài bản, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.