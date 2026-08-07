Hà Nội giao gần 1,2ha đất để xây dựng NƠXH tại phường Bồ Đề

TPO - Công ty TNHH Bất động sản An Bình Phát Holdings vừa được giao 11.742,1 m2 (gần 1,2ha) đất tại phường Bồ Đề để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội (NƠXH) HH5 Long Biên.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định giao Công ty TNHH Bất động sản An Bình Phát Holdings 11.742,1 m2 đất tại phường Bồ Đề để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội HH5 Long Biên, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định trong quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại ô đất ký hiệu HH2 (ô đất ký hiệu A4/HH5 theo Quy hoạch phân khu đô thị N10).

Một khu nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội. Ảnh minh họa

Trong tổng diện tích 11.742,1 m² đất, bao gồm: 9.393,7 m2 đất để xây dựng nhà ở xã hội (nhà chung cư cao tầng). Chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ký quyết định; Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung quy định và theo thời hạn ổn định lâu dài.

2.348,4 m2 đất để xây dựng nhà ở thương mại (nhà ở liền kề). Đây là loại đất ở tại đô thị, chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ký quyết định; Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Theo kế hoạch năm 2026, Hà Nội dự kiến thu hồi gần 25 ha đất phường Bồ Đề nhằm tạo quỹ đất triển khai 24 dự án. Trong đó, nhóm dự án sử dụng vốn ngân sách chiếm số lượng lớn với 19 dự án.

Trước đó vào tháng 7/2026, UBND TP Hà Nội đã có quyết định giao gần 2,5 ha đất tại phường Bồ Đề cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà đất Hà Nội để thực hiện dự án Khu nhà ở tại ô đất A4/NO2. Trong đó, hơn 1,7 ha được bố trí để xây dựng nhà ở, gồm hơn 1 ha dành cho nhà thấp tầng và 7.250 m2 phát triển chung cư cao tầng.

Phần diện tích này được xác định là đất ở tại đô thị. Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn 50 năm, tính từ ngày ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.