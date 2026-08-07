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Biệt thự 1.800m² gây ấn tượng với hồ nước và loạt giải pháp tiết kiệm năng lượng

Thúy Hiền

TPO - Được xây dựng trên khu đất rộng 1.800m² tại Cần Thơ, căn biệt thự này được thiết kế theo hướng mở, tận dụng tối đa cây xanh, mặt nước và ánh sáng tự nhiên nhằm thích ứng với khí hậu nóng ẩm đặc trưng của miền Tây Nam Bộ.

Thay vì dành phần lớn diện tích cho công trình, khuôn viên được ưu tiên cho vườn cây, hồ nước và các bề mặt thấm nước. Mật độ xây dựng dưới 15% giúp giảm hiệu ứng đảo nhiệt, đồng thời tạo không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

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Khu vườn trồng nhiều loại cây bản địa như xoài, măng cụt, chôm chôm, sứ, cau... kết hợp hồ sinh thái với sen, súng và các loài thủy sinh. Cách bố trí này không chỉ tạo cảnh quan mà còn góp phần điều hòa vi khí hậu, giúp không gian luôn mát mẻ.

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Bên trong, ngôi nhà được thiết kế để đón gió tự nhiên từ nhiều hướng. Hệ cửa, giếng trời và các khoảng thông tầng giúp tăng khả năng đối lưu không khí, hạn chế phụ thuộc vào điều hòa. Nguồn sáng ban ngày cũng được tận dụng tối đa thông qua cửa kính lớn, sân trong và ô lấy sáng trên mái, giúp giảm lượng điện tiêu thụ.

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Công trình sử dụng nhiều vật liệu thân thiện với môi trường như gạch không nung, gỗ có nguồn gốc bền vững, sơn ít phát thải và thép chịu thời tiết. Bên cạnh đó là các giải pháp kỹ thuật như mái xanh, tường thông gió hai lớp, kính Low-E hai lớp và hồ nước, góp phần giảm bức xạ nhiệt và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

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Một điểm nhấn kiến trúc là cầu thang xoắn đặt ở trung tâm ngôi nhà, kết hợp với giếng trời để đưa ánh sáng và không khí xuống các tầng. Khu thư giãn trên tầng cao được bao quanh bởi cây xanh, đồng thời sử dụng gạch bông gió để vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa duy trì khả năng thông gió tự nhiên.

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Với hàng loạt giải pháp thiết kế bền vững, công trình cho thấy xu hướng xây dựng nhà ở không chỉ chú trọng tính thẩm mỹ mà còn hướng đến khả năng tiết kiệm năng lượng và thích ứng với điều kiện khí hậu địa phương.

Thúy Hiền
SPACE+
#biệt thự #Cần Thơ #tiết kiệm năng lượng #thiết kế xanh #hồ sinh thái #bền vững #kiến trúc

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