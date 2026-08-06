Căn hộ mới mở bán ở Hà Nội ngày càng đắt đỏ, giao dịch ra sao?

TPO - Theo One Mount Group, giá bán căn hộ sơ cấp khu vực trung tâm Hà Nội đạt khoảng 121 triệu đồng/m2 trong quý II năm nay. Trong khi đó, tỷ lệ hấp thụ của các dự án mở bán mới đã giảm quý thứ ba liên tiếp, xuống còn khoảng 50%.

Chung cư mới tăng giá gần 50% sau một năm

Theo báo cáo mới nhất của One Mount Group, thị trường căn hộ sơ cấp Hà Nội trong quý II năm nay tiếp tục ghi nhận sự cải thiện rõ nét về nguồn cung nhờ những chuyển biến tích cực.

Trong quý II/2026, tại Hà Nội (bao gồm cả Văn Giang, Hưng Yên) ghi nhận khoảng 9.300 căn hộ mở bán mới, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu nguồn cung tiếp tục nghiêng mạnh về phân khúc cao cấp khi nhóm sản phẩm này chiếm tới 69% tổng lượng mở bán mới.

Theo One Mount Group, giá bán căn hộ sơ cấp khu vực trung tâm Hà Nội đạt khoảng 121 triệu đồng/m2, gần như đi ngang so với quý trước nhưng tăng tới 46% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, phân khúc hạng sang tăng trưởng đột biến với khoảng 2.900 căn, tăng 95% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ sự trở lại của một khu đô thị quy mô lớn tại khu vực trung tâm sau nhiều năm vắng bóng.

Xét theo khu vực, nguồn cung tiếp tục dịch chuyển theo các trục hạ tầng và xu hướng phát triển đa trung tâm của Thủ đô.

Khu Tây chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 41% tổng nguồn cung mới, ghi nhận 7 dự án mở bán trong quý, trong đó có tới 4 dự án nằm dọc tuyến Vành đai 3,5. Điều này cho thấy các chủ đầu tư vẫn ưu tiên phát triển dự án tại những khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng giao thông.

Sự khác biệt về cơ cấu nguồn cung cũng phản ánh rõ vào mặt bằng giá. Tại khu vực trung tâm Hà Nội, giá bán căn hộ sơ cấp đạt khoảng 121 triệu đồng/m2, gần như đi ngang so với quý trước nhưng tăng tới 46% so với cùng kỳ năm 2025. Mặt bằng giá cao chủ yếu đến từ việc nguồn cung mới gần như đều thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang.

Trái ngược với nguồn cung dồi dào, thanh khoản trên thị trường căn hộ sơ cấp Hà Nội tiếp tục có dấu hiệu giảm tốc. Trong quý II/2026, toàn thị trường ghi nhận khoảng 7.100 giao dịch sơ cấp, giảm 3% so với quý trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, tỷ lệ hấp thụ của các dự án mở bán mới đã giảm quý thứ ba liên tiếp, xuống còn khoảng 50%. Theo One Mount Group, diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng rõ của người mua trong bối cảnh giá căn hộ duy trì ở mức cao, trong khi áp lực tài chính và chi phí sở hữu nhà ở ngày càng lớn.

Vì sao doanh nghiệp địa ốc khó giảm giá bán nhà?

Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS-IRE) cho biết, tâm lý khách hàng/nhà đầu tư ngày càng thận trọng và chọn lọc hơn. Vì vậy, để đảm bảo thanh khoản, nguồn cung mới trên thị trường cần phù hợp hơn với nhu cầu ở thực và năng lực tài chính của người mua.

Theo VARS-IRE, khả năng thanh toán của người mua nhà đồng thời chịu tác động từ mặt bằng giá và chi phí tài chính. Tuy nhiên, theo đơn vị này, dư địa giảm giá của doanh nghiệp không nhiều, do giá thành bao gồm chi phí đất, bồi thường, xây dựng, nguyên vật liệu, vốn, pháp lý, quản lý, bán hàng và các nghĩa vụ tài chính, đều đang gia tăng. Một số dự án còn có thể phát sinh thêm chi phí do quá trình xác định tiền sử dụng đất kéo dài.

Việc giảm trực tiếp giá niêm yết cũng có thể tác động đến thị trường thứ cấp, giá trị tài sản bảo đảm và tâm lý của khách hàng đã mua trước đó. Vì vậy, doanh nghiệp thường lựa chọn chiết khấu, hỗ trợ lãi suất hoặc giãn tiến độ thanh toán để giảm chi phí thực tế cho người mua.