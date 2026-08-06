Căn nhà 70m² lột xác thành không gian tối giản dành cho người thích sống chậm

TPO - Từ một căn nhà thô rộng khoảng 70m², công trình sau cải tạo mang diện mạo hoàn toàn mới với phong cách tối giản, ưu tiên sự thông thoáng và cảm giác bình yên. Thay vì bố trí nhiều phòng chức năng hay sử dụng nội thất cầu kỳ, không gian được tổ chức theo hướng mở để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi và đọc sách vào mỗi dịp cuối tuần.

Ngôi nhà gồm hai tầng với phòng khách và bếp liên thông, hai phòng ngủ cùng hai phòng tắm. Nội thất được tiết chế tối đa, chỉ giữ lại những món đồ thực sự cần thiết nhằm tạo cảm giác rộng rãi và thư thái. Khoảng trống trong không gian vì thế trở thành một phần của thiết kế, giúp ánh sáng và không khí lưu chuyển tự nhiên.

Dù lấy cảm hứng từ tinh thần Zen, công trình không tạo cảm giác tĩnh lặng hay khép kín. Thay vào đó, bảng màu sáng, vật liệu mộc cùng những chi tiết trang trí vừa đủ mang đến bầu không khí nhẹ nhàng, gần gũi và ấm áp hơn.

Một điểm đặc biệt của ngôi nhà là cách chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên của vật liệu và thời gian. Trong bộ ảnh hoàn thiện, cành mộc lan được cắm trong phòng khách đã bắt đầu rụng cánh, nhưng chính sự thay đổi ấy lại góp phần tạo nên nét bình yên và mộc mạc, thay vì sự chỉn chu tuyệt đối thường thấy ở các công trình mới.

Theo chia sẻ của chủ nhà, đây không phải nơi ở thường xuyên mà là chốn để trở về nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn. Với ngân sách vừa phải, công trình tập trung vào chất lượng không gian hơn là số lượng đồ đạc. Trong tương lai, gia chủ dự định bổ sung hệ giá sách kịch trần để lưu trữ sách và bộ sưu tập gốm, hoàn thiện hơn một không gian sống dành cho những người yêu sự tĩnh tại và thích dành thời gian cho chính mình.