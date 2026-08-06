Căn hộ dòng tiền – khẩu vị mới của nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng

Theo các chuyên gia về bất động sản, thị trường đang có xu hướng dịch chuyển từ tư duy “mua chờ tăng giá” sang ưu tiên các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế, tạo ra dòng tiền ngay, hiệu suất cho thuê càng cao, sản phẩm càng hấp dẫn người mua.

Căn hộ hoàn thiện và có khả năng khai thác ngay tại các tâm điểm du lịch đang thu hút sự chú ý lớn của thị trường. Ảnh – Everland Group

Sức hút của căn hộ “nhận bàn giao, khai thác ngay”

Chị Nguyễn Bình, một nhà đầu tư có dòng vốn hơn 1 tỷ đồng, vừa đặt cọc mua căn hộ du lịch tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn – tổ hợp do Tập đoàn Everland đầu tư, dự kiến đưa giai đoạn I vào vận hành trong tháng 9/2026.

Trước khi quyết định xuống tiền, chị Bình đã trực tiếp khảo sát dự án, kiểm tra chất lượng căn hộ, tìm hiểu lượng khách lưu trú, mùa cao điểm, khả năng khai thác và so sánh giá bán với các sản phẩm cùng phân khúc trong khu vực.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tọa lạc tại trung tâm Cái Rồng, gần Cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay Vân Đồn và cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái. Dự án cung cấp gần 2.000 phòng khách sạn và căn hộ du lịch tiêu chuẩn 5 sao, khu thương mại – dịch vụ, Trung tâm Hội nghị quốc tế 1.500 chỗ cùng hệ thống tiện ích lưu trú và trải nghiệm trên vịnh Bái Tử Long.

Giai đoạn I của dự án chuẩn bị khai trương dưới sự quản lý của Centara Hotels & Resorts, thương hiệu khách sạn quốc tế đến từ Thái Lan. Năng lực vận hành của Centara được kỳ vọng hỗ trợ hiệu quả khai thác lưu trú và khả năng tạo dòng tiền cho chủ sở hữu căn hộ.

Căn studio chị Bình lựa chọn nằm tại tòa A, được bàn giao đầy đủ nội thất và có tầm nhìn trực diện ra vịnh Bái Tử Long. Đến cuối tháng 7/2026, tòa tháp đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa; đồng thời tiến hành bàn giao để đưa vào khai thác. Nhờ đó, chủ sở hữu có thể lên kế hoạch cho thuê ngay sau khi hoàn tất giao dịch.

Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn với hệ tiện ích hoàn thiện như bể bơi vô cực,… đã sẵn sàng đón khách trong tháng 9/2026. Ảnh – Everland Group.

Khả năng khai thác sớm là một trong những lợi thế đáng chú ý của dự án trong bối cảnh dòng vốn ngày càng ưu tiên những bất động sản có thể tạo dòng tiền thực. Cùng với đó, chủ đầu tư áp dụng mức chiết khấu lên tới 17%, hỗ trợ vay tối đa 65% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 24–36 tháng, thời hạn vay tới 20 năm và quà tặng trị giá tới 250 triệu đồng.

Với căn hộ có giá từ hơn 1,9 tỷ đồng, khách hàng cần chuẩn bị khoảng 35% giá trị, tương đương hơn 600 triệu đồng, để nhận căn hộ đưa vào khai thác hoặc cho chủ đầu tư thuê lại với mức lợi nhuận 8%/năm. Chủ sở hữu còn được sử dụng 12 đêm nghỉ miễn phí mỗi năm tại tổ hợp.

“Tôi chọn căn studio vì nguồn vốn còn hạn chế. Nếu có sẵn trên 2 tỷ đồng, tôi sẽ chọn căn hai phòng ngủ vì khả năng cho thuê và lợi nhuận tốt hơn. Khi hạ tầng kết nối tiếp tục được đầu tư, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Vân Đồn được rút ngắn, thị trường du lịch địa phương sẽ có thêm điều kiện phát triển quanh năm”, chị Bình chia sẻ.

Sáu tháng đầu năm 2026, Vân Đồn đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, tăng 40,2% so với cùng kỳ; khách lưu trú đạt hơn 272.000 lượt, tăng 64,5%; doanh thu du lịch ước đạt 2.719 tỷ đồng, tăng 86%. Vào cuối tuần, Cảng quốc tế Ao Tiên phục vụ khoảng 20.000–25.000 lượt khách đến các tuyến đảo. Những con số này cho thấy lượng khách không chỉ tăng nhanh mà nhu cầu lưu trú và sử dụng dịch vụ tại Vân Đồn cũng đang được mở rộng.

Khẩu vị mới của nhà đầu tư khi thị trường đang phân hóa và thanh lọc

Lựa chọn của chị Bình cũng như nhiều khách hàng quan tâm đến phân khúc căn hộ dòng tiền tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt của thị trường: từ đầu tư dựa trên kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên chất lượng tài sản và hiệu quả vận hành thực tế.

Khảo sát mới công bố của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, nhà đầu tư ngày càng chọn lọc và thận trọng. Dòng vốn ưu tiên các dự án có khả năng tạo dòng tiền ổn định, vị trí chiến lược, kết nối hạ tầng thuận lợi, pháp lý minh bạch và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín.

Sở hữu vị trí kề cận Cảng quốc tế Ao Tiên, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong mỗi chuyến đi khám phá rừng vịnh đảo Bái Tử Long. Ảnh – Everland Group

Theo đó, những sản phẩm nằm tại điểm đến có hạ tầng đồng bộ, quy hoạch du lịch rõ ràng và khả năng thu hút khách ổn định như Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đang có lợi thế. Mỗi căn hộ vừa mang giá trị sở hữu, vừa có khả năng khai thác và tạo dòng tiền.

So với căn hộ cho thuê tại các đô thị lớn, căn hộ du lịch, nghỉ dưỡng đang tạo sức hút nhờ ngưỡng vốn tiếp cận thấp hơn. Trong bối cảnh giá nhà tại Hà Nội và TP.HCM tăng cao, khoản vốn từ 3–5 tỷ đồng thường chỉ đủ sở hữu một căn hộ studio, với doanh thu cho thuê dài hạn khoảng 12–16 triệu đồng/tháng. Cùng số tiền này, nhà đầu tư có thể sở hữu hai căn hộ du lịch tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, hưởng mức lợi nhuận 8%/năm trên từng căn, đồng thời đón tiềm năng gia tăng giá trị khi thị trường nghỉ dưỡng phục hồi và Vân Đồn tiếp tục phát triển.

Báo cáo thị trường sáu tháng đầu năm 2026 của VARS nhận định, bất động sản vẫn giữ vai trò là kênh tích lũy dài hạn nhờ khả năng duy trì giá trị theo thời gian, được hỗ trợ bởi tốc độ đô thị hóa, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và xu hướng ưu tiên tài sản có giá trị thực.

Theo VARS, “nhu cầu thực” không chỉ giới hạn ở mua nhà để ở mà còn bao gồm tích lũy tài sản, khai thác cho thuê, phục vụ gia đình hoặc kinh doanh, với điều kiện phù hợp khả năng chi trả và tạo ra giá trị sử dụng. Ở phương diện này, căn hộ dòng tiền tại các vùng du lịch giàu tiềm năng đang có ưu thế về vốn đầu tư và khả năng khai thác sinh lời ổn định./.