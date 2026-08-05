QMS Top Tower chú trọng trải nghiệm cư dân từ khâu thiết kế

QMS Top Tower được phát triển theo định hướng lấy trải nghiệm cư dân làm trung tâm, từ thiết kế căn hộ, lựa chọn vật liệu đến vận hành và hệ thống tiện ích.

Thị trường bất động sản ngày càng chú trọng chất lượng sống khiến nhiều chủ đầu tư chuyển hướng từ phát triển sản phẩm đơn thuần sang xây dựng không gian sống đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài. Đây cũng là định hướng được Công ty Cổ phần Dịch vụ Trường học Quang Minh (QMS) áp dụng khi phát triển dự án QMS Top Tower.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hường, CEO QMS, doanh nghiệp hướng đến việc phát triển các dự án gắn với nhu cầu thực tế của cư dân. Trong quá trình chuẩn bị dự án, đội ngũ phát triển đã tham khảo nhiều mô hình không gian sống tại các thành phố trên thế giới nhằm tiếp cận các xu hướng thiết kế hiện đại và lấy con người làm trung tâm.

Dự án nằm trên trục đường Tố Hữu, khu vực kết nối 3 phường Đại Mỗ, Hà Đông và Thanh Xuân - nơi hạ tầng giao thông đang được hoàn thiện và nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng. Ngoài lợi thế vị trí, dự án tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm sử dụng thông qua thiết kế và hệ thống tiện ích.

Công trình sử dụng tông màu vàng kim làm điểm nhấn kiến trúc, kết hợp các đường nét bán cổ điển châu Âu với phong cách tối giản hiện đại, hướng tới sự cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Tòa nhà QMS TOP TOWER với thiết kế độc đáo ngay giữa lòng Thủ đô

Các căn hộ được bố trí nhằm tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, đồng thời tăng sự kết nối giữa các không gian sinh hoạt. Hệ thống cây xanh và các khoảng mở được đưa vào thiết kế nhằm cải thiện môi trường sống cho cư dân.

Bên cạnh đó, QMS lựa chọn các vật liệu và thiết bị hoàn thiện theo tiêu chí sử dụng lâu dài. Hệ thống kính được thiết kế để hỗ trợ cách âm, cách nhiệt, trong khi các hạng mục như thang máy, cửa, thiết bị vệ sinh và nội thất được lựa chọn theo định hướng nâng cao trải nghiệm sử dụng sau khi bàn giao.

Theo chủ đầu tư, chất lượng dự án không chỉ được đánh giá ở thời điểm hoàn thành xây dựng mà còn trong quá trình vận hành. Vì thế, bên cạnh hệ thống tiện ích như Sky Bar, Coffee Xoay trên tầng mái, phòng sinh hoạt cộng đồng hay các không gian thư giãn, QMS lựa chọn trực tiếp quản lý và vận hành tòa nhà. Mô hình này giúp chủ đầu tư đồng hành với cư dân trong suốt quá trình sử dụng, từ chất lượng dịch vụ, công tác an ninh cho tới việc duy trì các tiện ích chung.

Hình ảnh Coffee Xoay trên tầng mái

“QMS Top Tower định hướng xây dựng một môi trường sống có sự kết nối giữa cư dân thông qua các không gian sinh hoạt chung, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài của người ở”, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Mỗi chi tiết của dự án đều được chăm chút tỉ mỉ, từ đại sảnh tráng lệ cho đến thiết kế của từng căn hộ, thể hiện sự khắt khe trong việc lựa chọn vật liệu hoàn thiện cao cấp và sự tinh xảo trong thi công. Với chiều cao 45 tầng nổi và 5 tầng hầm, QMS TOP TOWER tự hào mang đến tầm nhìn panorama triệu đô ôm trọn thành phố. Đặc biệt, với mật độ xây dựng thấp, phần lớn diện tích được ưu tiên cho không gian xanh và cảnh quan, tạo nên một môi trường sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên giữa lòng đô thị tấp nập

Không chỉ sở hữu tiện ích chung vượt trội, mỗi căn hộ tại QMS TOP TOWER còn là một không gian sống được thiết kế thông minh và ưu việt. Hệ thống cấp khí tươi được dẫn đến từng phòng, đảm bảo không khí luôn trong lành. Các khu vực kỹ thuật như cục nóng điều hòa, máy giặt được bố trí riêng biệt, tối ưu hóa không gian và thẩm mỹ. Đặc biệt, triết lý "thiết kế xanh đến từng căn hộ" được hiện thực hóa qua những tiểu cảnh và không gian xanh len lỏi vào từng góc nhà, mang lại sự thư giãn và cân bằng cho gia chủ. Với cơ cấu diện tích đa dạng từ 67m² đến 215m², từ 2 đến 4 phòng ngủ, QMS TOP TOWER đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của mọi thế hệ trong gia đình.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trường học Quang Minh (QMS) thành lập năm 2007, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và vận hành bất động sản, đồng thời tham gia đầu tư hạ tầng giáo dục. Doanh nghiệp phát triển các dự án theo định hướng kết hợp không gian sống với hệ thống tiện ích và dịch vụ, hướng đến đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của cư dân.