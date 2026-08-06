SOHO kiến tạo chuẩn mực mới của nhà phố thương mại, nơi bản sắc giao thương song hành nhịp sống toàn cầu

Kế thừa tinh thần giao thương của phố thị Việt và được thiết kế dưới tư duy quy hoạch chuẩn quốc tế, SOHO tại The Global City mở ra một sắc thái mới cho nhà phố thương mại tại Việt Nam. Từ quy hoạch tổng thể đến thiết kế từng chi tiết, mọi giá trị đều được kiến tạo để sống, kinh doanh và tận hưởng cùng song hành trong một không gian.

Từ tư duy kiến tạo mới: Bản sắc giao thương song hành chuẩn mực quốc tế

Tọa lạc ngay cửa ngõ The Global City, tiếp giáp hai trục giao thông huyết mạch Đỗ Xuân Hợp và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, SOHO không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, đón trọn dòng kết nối của khu đô thị mà còn là khu nhà phố thương mại đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế bởi Foster+Partners. Nơi đây được kiến tạo như một biểu tượng nơi giao thương, trải nghiệm và nhịp sống cùng vận hành trong một dòng chảy liền mạch.

SOHO hiện diện đầy sức sống tại The Global City, định hình chuẩn mực mới của nhà phố thương mại

Điểm khác biệt của những khu phố thương mại biểu tượng nằm ở khả năng chuyển hóa bản sắc địa phương thành một không gian phù hợp với nhịp sống đương đại. Tinh thần ấy được hiện thực hóa tại SOHO, nơi Masterise Homes cùng Foster+Partners tái hiện nhịp sống phố thị Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế. Lấy cảm hứng từ bản sắc văn hóa Việt, hệ mặt đứng với các nan cửa linh hoạt tạo nên diện mạo sinh động cho toàn khu phố, đồng thời tối ưu thông gió và chiếu sáng tự nhiên. Cùng với vỉa hè rộng 3,5 mét và cảnh quan xanh đan cài, mọi yếu tố đều hướng đến việc đưa người đi bộ trở thành trung tâm của trải nghiệm, kiến tạo một khu phố khuyến khích con người dừng chân, khám phá và quay trở lại.

Kiến trúc nhà phố SOHO lấy cảm hứng từ nét đặc trưng phố thị Việt Nam

Sự kết hợp giữa bản sắc địa phương và tư duy quy hoạch quốc tế tạo nên một sắc thái không thể trộn lẫn cho SOHO - một khu phố vừa gần gũi với văn hóa Việt, vừa gợi mở trải nghiệm của những downtown hiện đại trên thế giới.

Đến hiện thực hóa giá trị song hành trong từng không gian SOHO

Nếu quy hoạch tạo nên sức sống cho cả khu phố, thì từng căn nhà tại SOHO tiếp tục hiện thực hóa triết lý song hành trong từng không gian sống và kinh doanh.

Mỗi căn nhà được phát triển với cấu trúc 5 tầng, trong đó tầng trệt và tầng một được dành cho hoạt động kinh doanh, đón tiếp khách hàng và vận hành thương hiệu; từ tầng hai đến tầng bốn là không gian sinh hoạt riêng tư với phòng ngủ, phòng bếp và ban công thoáng đãng, mang đến cảm giác thư thái sau mỗi ngày. Đặc biệt, tất cả căn SOHO đều được trang bị thang máy riêng, giúp kết nối liền mạch giữa các tầng và nâng cao trải nghiệm sống - làm việc - tận hưởng trong một không gian.

Mỗi căn nhà phố SOHO là nơi hoạt động kinh doanh và cuộc sống gia đình cùng song hành

Yếu tố này được thể hiện rõ nét qua hai căn nhà mẫu The Classic và SOHO Social Club - hai cách tiếp cận khác nhau về thiết kế và layout nhưng cùng một giá trị song hành. The Classic hướng đến những mô hình kinh doanh đề cao sự riêng tư và chiều sâu trải nghiệm, phù hợp với spa, nhà hàng hay văn phòng tư vấn, nơi hoạt động kinh doanh và cuộc sống gia đình cùng hiện diện trong một tổng thể. Trong khi đó, SOHO Social Club mang tinh thần cởi mở của các khu phố sáng tạo quốc tế. Không gian linh hoạt mở ra nhiều mô hình vận hành như showroom, studio sáng tạo, không gian làm việc chung hay căn hộ dịch vụ, đồng thời trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng, nơi những ý tưởng, kết nối và cơ hội hợp tác được khơi mở.

Hai cách diễn giải khác nhau nhưng cùng khẳng định triết lý cốt lõi của SOHO: để kinh doanh và cuộc sống không còn là hai lựa chọn tách biệt mà cùng song hành trong một không gian.

Và sức sống đô thị, nơi giao thương song hành cùng trải nghiệm

Khi quy hoạch được xây dựng để phục vụ con người, sức sống của khu phố cũng dần được hình thành từ chính những hoạt động diễn ra mỗi ngày. Bởi lẽ đó, SOHO dành nhiều không gian cho những khoảng mở, các điểm dừng chân và khu vực kết nối cộng đồng.

Ba công viên nội khu với những chức năng riêng biệt góp phần hoàn thiện nhịp sống tại SOHO, The Yard là không gian dành cho trẻ em vui chơi và gia đình gắn kết; trong khi đó, The Square nuôi dưỡng phong cách sống năng động với hệ tiện ích thể thao và vận động ngoài trời; và The Playground với hồ bơi cùng những khoảng thư giãn giữa thiên nhiên, nơi cư dân tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi giữa nhịp giao thương sôi động.

Ba công viên nội khu với những chức năng riêng biệt tạo nên sức sống mỗi ngày tại SOHO

Là phân khu đầu tiên hoàn thiện và vận hành tại The Global City, SOHO đã hiện hữu với sự góp mặt của nhiều thương hiệu F&B, mua sắm và dịch vụ hàng đầu như Trung Nguyen E-Coffee, THE FOOD SYMPHONY, Kingscross, Xing Fu Tang, Coffee 1888, cùng hàng loạt văn phòng kinh doanh, tư vấn... từng bước hình thành một cộng đồng giao thương sôi động, nơi thương mại, văn hóa và đời sống cùng song hành.

Với định hướng kiến tạo một khu đô thị chuẩn quốc tế, Masterise Homes không ngừng chọn lọc những đối tác hàng đầu và mang đến các trải nghiệm đẳng cấp để hoàn thiện hệ sinh thái "all-in-one" tại The Global City. Từ trung tâm thương mại quy mô 123.000m², kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, tổ hợp thể thao - giải trí City Park, trường liên cấp quốc tế King's College School Wimbledon - một trong những hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới với gần 200 năm truyền thống học thuật, đến bệnh viện quốc tế và chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí quy mô lớn diễn ra quanh năm, tất cả cùng kiến tạo một nhịp sống sôi động cho SOHO - nơi cuộc sống, giao thương và trải nghiệm không ngừng cộng hưởng.

Giá trị ấy sẽ tiếp tục được mở rộng khi The Global City dần hoàn thiện theo quy hoạch. Dự kiến, khu đô thị sẽ đón hơn 150.000 lượt người đến sinh sống, làm việc, học tập, giao thương và giải trí mỗi ngày. Cùng với đó, khoảng 40.000 cư dân từ hơn 20 tòa tháp căn hộ sẽ lần lượt hiện diện khi các phân khu cao tầng từng bước được bàn giao, dự kiến từ quý IV/2026, cùng hơn 20.400 nhân sự làm việc tại các tòa nhà văn phòng trong tương lai. Dòng người, cộng đồng cư dân và những trải nghiệm được bồi đắp mỗi ngày sẽ kiến tạo sức sống đô thị bền vững, trở thành nền tảng để SOHO phát triển như một khu phố giao thương sôi động.

SOHO thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích “all-in-one” của The Global City

Được kiến tạo từ sự cộng hưởng giữa quy hoạch, kiến trúc, trải nghiệm và hệ sinh thái toàn diện của The Global City, SOHO mở ra một cách tiếp cận mới cho mô hình nhà phố thương mại. Khi bản sắc giao thương của phố thị Việt được phát triển trên nền tảng tư duy quy hoạch chuẩn quốc tế, dòng người, cộng đồng và những trải nghiệm đô thị không ngừng nuôi dưỡng sức sống của khu phố. Đó cũng là cách SOHO thiết lập một chuẩn mực mới cho nhà phố thương mại trong lòng đô thị hiện đại.

Tìm hiểu thêm về SOHO tại https://masterisehomes.com/the-global-city/vi/soho